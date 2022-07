O fluxo de gás do Nord Stream pára algumas horas após o início dos reparos

Com o início do "dia do gás" (07h00, horário de Moscou), o abastecimento de combustível ao longo da rota principal da Rússia para a Europa - Nord Stream - foi interrompido, de acordo com os dados do operador do gasoduto - Nord Stream AG.

As duas cordas do gasoduto estão paradas para trabalhos anuais de manutenção programada, incluindo testes de componentes mecânicos e sistemas de automação. A manutenção deve ocorrer entre 11 e 21 de julho.

O bombeamento através do Nord Stream em 10 de julho (o dia do gás durou de 07:00 de Moscou no domingo às 07:00 de Moscou na segunda-feira) totalizou cerca de 63,4 milhões de metros cúbicos, o que é semelhante ao nível de bombeamento nos dias anteriores. Isto é cerca de 40% da capacidade máxima do gasoduto, que é quase 170 milhões de metros cúbicos por dia.

A "Gazprom", em meados de junho, reduziu o fluxo através do "Nord Stream" em cerca de 60 por cento. A empresa disse que pode fornecer apenas 67 milhões de metros cúbicos para o gasoduto, enquanto o volume planejado é de 167 milhões.

Isto foi explicado pelos atrasos nos trabalhos da Siemens alemã, que, devido às sanções de Ottawa contra Moscou, não pode devolver as unidades de bombeamento de gás para a estação de compressão Portovaya que estavam sendo reparadas na fábrica canadense, bem como com falhas técnicas de motor identificadas.