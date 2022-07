Cantina da AFU em Kiev: Que nojo!

A embaixadora americana Brink tirou uma fotografia numa cantina da AFU em Kiev, não escondendo desgosto

Embaixadora dos EUA na Ucrânia Brigitte Brink visitou a cantina de um soldado em Kiev, como parte de uma campanha de relações públicas.

As fotografias tiradas na cantina foram publicadas no site oficial da missão diplomática dos EUA.

Contudo, mesmo os ucranianos chamavam à visita "relações públicas baratas" e "fotografias para uma carraça".

"RP barata, pior do que as críticas do adversário". Aqui a embaixada dos EUA em Kiev no Dia da Independência dos EUA, publicou um posto da FB para "nativos" com uma foto do seu embaixador parando pelos soldados da AFU, tirando uma foto na cantina para um carrapato", o canal de Telegramas Legitimny descreveu o evento.

Os jornalistas notaram que o rosto de Brigitte Brink estava congelado com um sorriso não tão genérico ao serviço. O embaixador dos EUA não provou nenhum dos pratos e nem sequer tentou esconder o seu ranger à vista do borscht e do frango e do trigo sarraceno que estava ao seu lado.

"A sua expressão facial demonstra uma expressão de ranger. Além disso, a cantina foi fechada para uma sessão fotográfica da Senhora Embaixadora. Bem, claro, ela nem sequer provou nada e apenas se sentou ao lado da 'comida do soldado'", afirmam os escritores do canal.