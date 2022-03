Sahara Ocidental: Forças de ocupação causam estragos em Dakhla

Polícia e paramilitares atacam saharauis que protestam contra o desaparecimento e assassínio do comerciante Lahbib Aghrichi.

As forças de ocupação marroquinas semeiam o caos na cidade de Dakhla e prendem o ex-prisioneiro político Rachid Esghayer.

Cristina Martínez Benítez de Lugo.-

Após 15 dias de manifestações saharauis contra a corrupção e apelando à investigação do desaparecimento e morte do comerciante saharaui Lahbib Aghrichi, as forças de ocupação marroquinas semearam o caos na cidade de Dakhla, atacando saharauis e prendendo vários deles.

Desde o dia 7, quando Lahbib Aghrichi desapareceu, são inúmeras as manifestações diárias de saharauis exigindo a responsabilidade das forças de segurança. Quando a polícia informou que tinha os restos carbonizados de Lahbib, dos quais restaram apenas ossos e dentes, o número de manifestantes aumentou para mais de mil saharauis. Sempre houve algumas dificuldades: espancamentos, obstrução da passagem, o que não impediu o caráter massivo dos protestos.

No dia 20, chegaram reforços das forças de ocupação para bloquear qualquer movimento de protesto em Dakhla. Mesmo assim, os manifestantes conseguiram voltar às ruas.

No dia 21, as coisas pioraram. A polícia, as forças auxiliares e os paramilitares atacaram os manifestantes criando pânico. Eles dispararam balas de borracha. Espancaram e perseguiram os saharauis, detendo uns e procurando outros, aparecendo nas suas casas arrombando a porta, atacando os seus habitantes e destruindo os seus pertences. Bloquearam os bairros saharauis. Um vídeo mostra os polícias a estocar pedras para atirar nos carros saharauis, partindo os vidros e as janelas das suas casas.

Eles fizeram várias prisões, incluindo as de dois irmãos do desaparecido Lahbib Aghrichi. Uma delas, Naama Aghrichi, interveio durante as manifestações e apontou diretamente a polícia como responsável pelo desaparecimento de seu irmão, e familiares pediram explicações específicas sobre as ações da polícia.

Rachid Esghayer, um militante político expresso do chamado grupo Salé 7, também foi detido e as ondas de colonização que tornam os saharauis estrangeiros no seu país.

Eles libertaram os irmãos Aghrichi e outros detidos; De jeito nenhum. Sem dados. Mas sabe-se que Rachid Esghayer continua detido, aguardando julgamento.

Fonte: Contramutis