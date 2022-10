A vida sedentária mata em 15 anos

É um segredo aberto que sentar-se por muito tempo no trabalho o torna gordo e débil. Além disso, ele corta consideravelmente sua vida útil, disse uma pesquisa conduzida pela Medical Coding.

Segundo os cientistas, os homens, que passam seis horas sentados no trabalho, correm um risco maior de morrer em tenra idade. O risco é maior em 20 por cento. Quanto às mulheres - seu risco de morrer jovens é maior para elas em 40 por cento.

Quando uma pessoa fica sentada por horas, há processos prejudiciais ocorrendo em seu corpo. As atividades elétricas dos músculos são reduzidas a zero; a queima de calorias é reduzida a um por minuto. A produção de enzimas, que aceleram o metabolismo, também é diminuída. Os funcionários de escritório sofrem de doenças cardíacas duas vezes mais frequentemente do que aqueles que têm que ficar de pé e se movimentar no trabalho", relata a agência de notícias Rosbalt.

O estilo de vida das pessoas modernas se tornou absolutamente sedentário. Pela primeira vez na história da humanidade, o índice médio do tempo, que a maioria das pessoas passa em uma posição sentada, chegou a 9,5 horas, disse a agência da Região Novy.

Os especialistas calcularam que as pessoas modernas se sentam mais tempo do que dormem. Uma pessoa média dorme por cerca de sete horas.

A pesquisa do código médico diz que os funcionários do escritório, que passam a maior parte do dia trabalhando em um computador, notam problemas de saúde e se sentem indispostos já em vários anos de trabalho.

Se você sentar por mais de seis horas por dia, você tem 40% mais chances de morrer em 15 anos desde o momento em que começou sua vida sedentária, disseram os pesquisadores.

Visitar um clube de fitness não é suficiente para evitar os riscos. Os especialistas recomendam reduzir o número de horas sentadas para apenas três por dia. Tente passar mais de 30 minutos em exercícios físicos todos os dias. Use qualquer possibilidade que você tenha durante seu dia de trabalho para se levantar e andar, diz MedDaily.

Quanto a outras consequências desagradáveis do trabalho de escritório, deve-se apontar problemas com veias, doenças intestinais agudas, obesidade, desidratação crônica, dor nas costas, hemorróidas e problemas de visão.