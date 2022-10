O sono ruim arruína os casamentos, diz o estudo

reunião do 25º aniversário da Associated Professional Sleep Societies em Minneapolis, 35 casais saudáveis e casados usaram actiógrafos - pulseiras que mediam o tempo que cada parceiro levava para adormecer depois de dormir e o tempo total que cada um dormia durante 10 dias. Os casais também mantiveram um diário no qual registraram interações positivas e negativas com seu cônjuge, diz a ABC News.

As mulheres têm uma nova razão para conseguir ajuda com suas insônias - o sono deficiente pode estar prejudicando seus casamentos.

Após uma noite de sono ruim, as mulheres - mas não os homens - tendem a ter mais interações negativas com seus cônjuges, mostra um novo estudo.

"Outras pesquisas mostraram que a perturbação e privação do sono tem efeitos profundos no humor, irritabilidade e tolerância à frustração", disse a principal autora do estudo, Wendy Troxel, professora assistente de psiquiatria e psicologia na Universidade de Pittsburgh. "E a pessoa em quem você mais provavelmente vai se envolver não é seu chefe ou alguma pessoa aleatória, mas seu cônjuge", relata o msnbc.com.