Uma maçã por dia mantém o colesterol e a inflamação afastados

Comer uma ou duas maçãs por dia pode reduzir os fatores de risco de doenças cardíacas, mostra um novo estudo.

O estudo, que é o mais recente para polir a reputação saudável da maçã, descobriu que comer maçãs diariamente parecia reduzir os níveis de colesterol e dois outros marcadores associados com placas e inflamação nas paredes das artérias.

"Ficamos agradavelmente surpresos..." que as maçãs baixaram tão efetivamente o colesterol LDL (mau), diz o pesquisador Bahram H. Arjmandi, PhD, RD, Margaret A. Sitton Professora e Presidente do Departamento de Nutrição, Alimentos e Ciências do Exercício da Universidade Estadual da Flórida, em Tallahassee.

O estudo foi apresentado na Experimental Biology 2011, em Washington, D.C., de acordo com a WebMD.

Outra vantagem é que as 240 calorias extras por dia consumidas da maçã seca não levaram ao aumento de peso nas mulheres; de fato, elas perderam em média 3,3 libras.

"Reduzir o peso corporal é um benefício adicional ao consumo diário de maçã" disse Arjmandi.