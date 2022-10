8 alimentos para matar a alergia sazonal

As alergias sazonais começaram em muitas áreas dos Estados Unidos. Espirros, congestão, nariz escorrendo, olhos irritados, cerca de cinqüenta milhões de pessoas sofrem este tipo de tormento todos os dias. 36 milhões também enfrentam a febre do feno e a rinite alérgica.

As alergias sazonais geralmente se referem à erva, pólen e mofo. Ragweed é um dos culpados mais comuns pelas alergias.

Algumas mudanças em sua dieta reduzirão sua exposição a ativadores de alergia.

Uma tigela quente de sopa antialérgica, desenvolvida por um especialista em ervas, combaterá naturalmente as alergias.

A quercetina é outra arma secreta que ajuda a combater as alergias, agindo como um anti-histamínico. As cebolas e os alhos são embalados com quercetina, assim como as maçãs.

Os flavonóides, como a quercetina, são um grupo de pigmentos vegetais que são amplamente responsáveis pelas cores de muitas frutas, vegetais e flores. A quercetina é um anti-histamínico natural que ajuda a estabilizar os mastócitos para evitar tanto a fabricação e a liberação de histamina, como de outros compostos alérgicos e inflamatórios.

A couve é um verdadeiro superalimento para combater alergias; como os brócolis, é um membro da família dos crucifixos, mas também é rica no departamento de carotenóides, acredita-se que os pigmentos ajudam a combater os sintomas da alergia.

A vitamina C é uma das grandes maravilhas da natureza. Além de ser um anti-histamínico natural, esta vitamina solúvel em água tem uma infinidade de outras funções no corpo. Desde ser um poderoso antioxidante que combate os radicais livres até seu papel na síntese do colágeno, é a vitamina sem a qual realmente não podemos viver. Os alimentos ricos em vitamina C devem ser consumidos o mais rápido possível quando frescos, pois perdem sua força após serem expostos ao ar, ou serem processados, cozidos ou armazenados por longos períodos de tempo.

O brócolis é outra peça preciosa de produto que serve para aniquilar seus sintomas de alergia. É rico em vitamina C que alivia a alergia e é um membro da família dos crucifixos, plantas que comprovadamente eliminam os seios nasais bloqueados. Pesquisadores descobriram que cerca de 500 miligramas de vitamina C por dia podem aliviar os sintomas da alergia, e apenas uma xícara de brócolis crus embala cerca de 80 mg.

O curcuma é uma especiaria de cor amarela comumente encontrada em caril indiano. Contém o ingrediente ativo chamado curcumina, que é uma poderosa substância antioxidante e antiinflamatória. Pesquisas demonstraram que a ingestão diária de 1200 mg de curcumina pode ter o mesmo efeito que os anti-inflamatórios.