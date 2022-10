O chocolate preto pode baixar a pressão sanguínea, diz o estudo

Foi feita uma pesquisa a curto prazo que não conseguiu identificar a quantidade ideal de chocolate a ser consumida.

O consumo diário de chocolate preto pode ajudar a baixar ligeiramente a pressão arterial, uma segunda análise de 20 estudos indicou. A pesquisa foi conduzida pelo grupo Cochrane - uma colaboração internacional de milhares de especialistas que revisam estudos anteriores.

O motivo foi o cacau, principal ingrediente do chocolate, que relaxa os vasos sanguíneos.

A teoria é que o cacau contém flavonóides, que levam o corpo humano a produzir uma substância química chamada óxido nítrico, que "relaxa" os vasos sanguíneos, facilitando a passagem do sangue e, portanto, baixando a pressão sanguínea.

Estudos prévios combinados com a análise Cochrane apresentaram resultados mistos. A quantidade diária de cacau consumida por cada participante variou de 3g a 105g, mas todos mostraram uma leve redução na pressão. A pressão arterial sistólica de 120 mm Hg (milímetros de mercúrio) é considerada normal. O cacau a reduziu para entre 2-3 mm Hg.

Mas os estudos duraram apenas duas semanas, de modo que os efeitos a longo prazo são desconhecidos. "Embora ainda não tenhamos evidências de redução sustentada da pressão arterial, a pequena redução que observamos no curto prazo pode complementar outras opções de tratamento e pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardiovasculares", disse a pesquisadora que liderou a revisão, Karin Ried, Instituto Nacional de Medicina Integrada em Melbourne, Austrália.

A alta pressão arterial é um problema comum, estando associada a 54% dos ataques cardíacos no mundo inteiro, e 47% das doenças coronárias. Mas os especialistas dizem que há maneiras mais saudáveis de reduzir a pressão arterial, pois o chocolate tem muita gordura e açúcar.

Há até mesmo um aviso na revista médica Lancet de que o chocolate preto pode conter menos flavonóides do que se imagina, uma vez que a substância pode ser removida por ser amarga. "É difícil saber com certeza a quantidade de flavonóides no cacau que seria necessária para um efeito benéfico e que melhor maneira poderia haver para obtê-lo", diz Victoria Taylor da Fundação Britânica do Coração.

"Os 100g de chocolate que seriam necessários para serem consumidos diariamente, de acordo com alguns estudos, também vêm com 500 calorias". Isto é um quarto da recomendação diária para as mulheres".

"Feijões, maçãs e outras frutas também contêm flavonóides, e até vêm em quantidades menores do que no cacau. Estas opções têm menos efeitos indesejáveis do que as encontradas no chocolate", disse ela.