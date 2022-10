Cinco erros comuns na dieta

Aqueles que fazem dieta, mas não perdem peso, devem estar cientes. Veja o que pode estar causando a falha do sistema... A reclamação é freqüentemente recorrente e pode ser resolvida com um ajuste aqui ou ali.

Confira a lista de cinco erros comuns cometidos por aqueles que querem perder peso.

Para seguir uma dieta

Parece estranho, mas é verdade. Hoje, nos consultórios de nutricionistas e endocrinologistas, ao invés de uma dieta, o protagonista no tratamento da obesidade é o plano alimentar.

A diferença é grande e já começa na definição de um e do outro. A dieta é temporária e transitória e um plano alimentar é para sempre. Portanto, pense em perder peso como um plano de longo prazo e não como um plano imediato.

Saltar para o início

A este respeito, o plano de alimentação não inclui pão fatiado finamente com biscoitos de manteiga ou de queijo. Comece com um bom prato de salada com folhas verdes escuras (como rúcula), molho de tomate e um sabor básico e saudável como o azeite de oliva. Antes de comer arroz, feijão ou massa, sirva-se de salada e você ficará satisfeito mais cedo.

Indo para a cama com fome

Não comer corretamente à noite é um erro. Primeiro, porque de manhã, ao acordar, a fome ainda está lá, tendo passado horas com o estômago vazio. As chances de comer demais no café da manhã - e de optar por alimentos mais calóricos - aumentam. Segundo, porque a fome pode afetar seu sono, fazendo com que você durma mal, pode acabar engordando. Esta relação tem sido comprovada por pesquisadores da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos.



Faça os testes:

Qual é o tamanho de sua fome emocional?

Você é o que você come

Sua salada é realmente leve?

À noite, para ter um sono tranqüilo, escolha alimentos com menos calorias, pouca gordura, fáceis de digerir, com menos sódio e açúcar.

"Só hoje".

Esta é a frase típica usada por aqueles que arranjam uma desculpa para fugir da dieta. O aniversário do namorado, o almoço da família ou um dia estressante no trabalho não são motivos para comer a sobremesa duas vezes ou encher o prato com lasanha. Mesmo em ocasiões felizes, você pode fazer escolhas saudáveis. E em relação às dores de tristeza, estresse ou quando a ansiedade se instala, não use comida, ela não resolverá seu problema.

Desistindo dos doces

Não há necessidade de desistir totalmente de comer doces para reduzir, pelo contrário. Nutricionistas permitem a ingestão de frutas secas ou mesmo chocolate uma ou duas vezes por semana, por exemplo. Dessa forma, você não terá um ataque a uma caixa inteira de chocolates na próxima semana.

Mas cuidado: segundo os especialistas, há um momento mais apropriado para satisfazer esse desejo: é depois do almoço! Assim, o açúcar é misturado com outros nutrientes e não causa picos de insulina no sangue.