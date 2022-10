O fumo passivo mata 600.000 a cada ano

Mais de 600.000 pessoas, incluindo 165.000 crianças, morrem todos os anos de tabagismo passivo, diz hoje um relatório de especialistas da Organização Mundial da Saúde. As estimativas da primeira análise do verdadeiro custo global são baseadas nos melhores dados disponíveis em 192 países e nos efeitos conhecidos da exposição.

O maior impacto sobre as crianças é no mundo em desenvolvimento. "Dois terços dessas mortes ocorrem na África e no sul da Ásia", os autores escrevem na revista médica The Lancet. "A exposição das crianças ao fumo passivo muito provavelmente acontece em casa, de acordo com The Guardian.

O número total de mortes em todo o mundo devido ao uso do tabaco é de mais de 5 milhões de pessoas anualmente, acrescentou o relatório, que é publicado no The Lancet e é o primeiro a avaliar o impacto global do fumo passivo. As mortes de adultos estão uniformemente espalhadas pelos países ricos e pobres, mas mais mulheres morrem de fumaça secundária do que homens, disse The Lancet.

Betty McBride, da British Heart Foundation, disse: "Estes números deveriam fazer com que os fumantes parassem de fumar e pensassem no impacto que estão tendo sobre a saúde de outras pessoas, particularmente das crianças". Eles também deveriam servir de incentivo ao governo para... promover casas e carros livres de fumaça".