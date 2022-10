Utensílios de cozinha em plástico: Use por sua própria conta e risco

Os pratos e embalagens de plástico eram muito raros durante a época soviética. Praticamente todos os russos se lembram da época em que as compras eram embaladas em papel cinza ou marrom. As lojas de alimentos soviéticas nem sequer utilizavam película de polietileno: salsichas, manteiga, peixe e até mesmo repolho do mar eram embalados em papel de embalagem quando vendidos aos clientes.

Naqueles anos, era considerado absolutamente normal. Atualmente, é considerado normal ter alimentos embalados em vários recipientes plásticos, sacos, garrafas, etc. Os pratos de plástico podem ser encontrados em praticamente todas as casas. Ao fazer um piquenique, muitos russos costumavam levar utensílios de cozinha comuns - pratos de porcelana, panelas de metal, copos, garfos de metal, facas e colheres e outros itens para levá-los todos de volta para casa depois. Hoje em dia, os piqueniques têm crescido o plástico.

Os utensílios de cozinha descartáveis surgiram nos EUA no início do século 20. Sua produção em massa foi lançada no final dos anos 50, e o papel foi gradualmente substituído pelo plástico.

Na URSS, não havia restaurantes de fast food, e a louça de mesa descartável não era muito procurada. Os artigos descartáveis de papel e plástico apareceram na Rússia somente em meados dos anos 90.

Deve-se ter em mente o fato de que pratos e recipientes de plástico podem ser perigosos porque uma vez aquecidos em um forno de microondas ou cheios de água quente podem descarregar substâncias tóxicas em alimentos ou bebidas.

A água e outras bebidas em garrafas plásticas podem ser muito perigosas para as crianças. Quando tais garrafas são aquecidas, elas emitem bisfenol A. A substância pode desencadear o desenvolvimento de várias doenças cancerígenas, doenças cardíacas, obesidade, diabetes, etc. O bisfenol A é perigoso especialmente para meninos: ele pode afetar o sistema reprodutivo de um embrião masculino no útero materno.

Biberões contendo bisfenol foram proibidos nos EUA. As empresas americanas aceitaram a condição e começaram a fabricar garrafas plásticas sem o produto químico. Nada foi alterado para outros países, no entanto.

O ftalato é outra substância extremamente tóxica que é usada na produção de utensílios de cozinha de plástico. Os ftalatos são usados como plastificantes - eles tornam os materiais plásticos flexíveis e macios. Eles são contidos em filmes de polietileno que são usados para embalar carnes, embutidos e outros alimentos. Os ftalatos podem penetrar facilmente nas gorduras. Portanto, os especialistas recomendam manter os alimentos em recipientes de vidro, metal ou cerâmica. É melhor usar plástico somente para alimentos frios e bebidas frias.

"Para alimentos quentes e água, deve-se usar somente os itens que foram expostos ao processo de queima em uma fornalha. As superfícies tornam-se absolutamente inertes como resultado deste processo e nenhuma substância tóxica pode penetrar de tais pratos ou recipientes em seus alimentos. Louça de mesa feita de vidro ou aço inoxidável é tão inativa quanto a comida quente. Se você tiver uma chaleira elétrica de plástico em casa, eu recomendaria substituí-la por uma de metal. É mais caro, mas é muito melhor para sua saúde", disse Dmitry Zykov, um especialista em tecnologias alimentares.