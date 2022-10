Nozes: Alimentos para Deuses disponíveis para qualquer pessoa

Os benefícios da nozes para a saúde são conhecidos desde tempos imemoriais. Hipócrates e Avicenna mencionaram-nas no tratamento de várias doenças. Além disso, os antigos pensavam que eles estimulavam a atividade mental. Anna Protsenko, uma nutricionista, disse ao MedPulse.ru.

"As nozes contêm uma grande quantidade de minerais", explica a especialista. "Elas incluem ferro, cobre, cobalto, potássio, sódio, fósforo, magnésio, cálcio e iodo". Muitas delas são antioxidantes. Além disso, as nozes contêm ácidos graxos insaturados, mais de 20 aminoácidos e vitaminas A, E, B, P e C. A propósito, elas contêm quase 50 vezes mais vitamina C que os cítricos, e 8 vezes mais que as groselhas pretas. Além disso, as nozes são ricas em proteínas.

Que doenças podem ser tratadas com as nozes?



1. Doenças cardiovasculares

Como 60% do conteúdo de nozes é gordura insaturada, bem como potássio e magnésio, é recomendado para pacientes com várias doenças cardíacas e hipertensão arterial. Estudos demonstraram que as nozes podem reduzir o nível de colesterol "prejudicial" no sangue. E graças às grandes quantidades de nozes com vitamina E, fortalece as paredes dos vasos sanguíneos.

2. Doença da glândula tireóide

Como as nozes contêm iodo, elas são eficazes no combate a doenças associadas à glândula tireóide. Uma bebida especial de septo de nozes também pode ser usada no tratamento de doenças da tireóide.

3. Atividade mental

Está provado há muito tempo que as nozes contêm uma gama de substâncias biologicamente ativas que têm um efeito positivo sobre os vasos do cérebro (acima de tudo, é o ômega-3). Portanto, elas são recomendadas para pessoas envolvidas em intenso trabalho mental ou físico.

4. Câncer de próstata

Recentemente, cientistas do Cancer Center da Universidade da Califórnia Davis (EUA) descobriram que o consumo de nozes retarda o crescimento e reduz o tamanho dos tumores cancerígenos da glândula prostática. Isto foi revelado durante experimentos de laboratório com ratos. Talvez o remédio possa ser eficaz também para as pessoas.

"Além disso, as nozes têm propriedades anti-inflamatórias, promovem a cura de feridas" - diz Anna Protsenko. "Graças ao conteúdo de ferro e cobalto, elas podem ser usadas no tratamento da anemia". Elas promovem movimentos intestinais regulares. Para estes fins, grandes quantidades de nozes devem ser consumidas regularmente por um mês ou mais, e tal dose não é boa para todos, portanto, você deve consultar seu médico primeiro.

"Não esqueça que as nozes são muito altas em calorias", adverte o consultor. "100 gramas de nozes contêm aproximadamente 650 calorias". Isto é mais do que uma barra de chocolate! Isto deve ser lembrado por aqueles com problemas de peso. Os especialistas recomendam comer não mais do que 3 a 4 grãos por dia. A "overdose" pode causar problemas no trato gastrointestinal, como constipação intestinal, dor de estômago, etc. Tudo depende das características individuais de seu corpo.

Segundo Anna Protsenko, as nozes não são recomendadas para aqueles com certas doenças do sistema intestinal, tais como enterite e colite.

Aqui estão algumas receitas populares de nozes recomendadas por especialistas:

- Para fortalecer o sistema imunológico:

Misturar um quilo de amêndoas de nozes, damascos secos, passas e mel, depois espremer o suco de dois limões, mexer e colocar a mistura em um pote e cobrir com tampa. Tomar 1 colher de sopa por dia. Depois de algum tempo, o prato pode ser repetido.

- Para melhorar o metabolismo:

Misture proporções iguais de nozes raladas, mel e figos picados. Tomar 1 colher de sopa por dia com o estômago vazio.

- Se você tiver diabetes e quiser baixar o açúcar no sangue:

Obtenha o septo de 40 nozes, cubra-as com um copo de água fervente, mantenha em banho de vapor por uma hora e depois deixe esfriar e filtrar. Tomar 1 colher de chá três vezes ao dia.

- Pé de Atleta:

Pegue 2 colheres de sopa de septo de nozes ch o pped, despeje 0,5 litros de água fervente e deixe descansar por 30 minutos. Use para banhos de pés duas vezes por semana.