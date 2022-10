Bactérias governam o mundo, começando com os humanos

O interior humano parece um zoológico virtual, cheio de uma grande variedade de bactérias, um novo estudo encontrado. E os cientistas dizem que isso é uma coisa boa.

Os primeiros resultados de um esforço internacional para catalogar os milhões de genes não humanos dentro das pessoas encontraram cerca de 170 espécies diferentes de bactérias que prosperam no trato digestivo de uma pessoa comum. O estudo também descobriu que as pessoas com doença inflamatória intestinal tinham menos espécies distintas dentro do intestino.

Os resultados estão sendo publicados na edição de quinta-feira da revista Nature.

Mais de 99 % dos diferentes tipos de genes em nossos corpos não são de fato humanos, mas vêm de micróbios. Portanto, a catalogação da genética das bactérias dentro de nós melhorará enormemente o mapeamento do genoma humano, acredita o co-autor do estudo Jun Wang, um pesquisador chinês de genômica.

As bactérias "governam este planeta, incluindo nosso corpo", disse em um e-mail o co-autor do estudo Jeroen Raes, um pesquisador do Laboratório Europeu de Biologia Molecular na Alemanha. "Acho importante que as pessoas percebam que não somos realmente humanos - somos uma colônia ambulante de bactérias e elas são cruciais para o nosso bem estar e saúde".

Olhando para 124 adultos, os pesquisadores descobriram que a maioria dos sistemas digestivos das pessoas tem muito em comum. Pelo menos 57 espécies de bactérias estavam presentes em quase todos. No total, os pesquisadores catalogaram cerca de 1.000 espécies diferentes de bactérias e acharam que há outras 150 ou mais que não encontraram.

O pesquisador Jeffrey Gordon, da Universidade de Washington, que não estava envolvido no estudo, chamou o trabalho de "notável e inspirador". Ele disse que isso poderia levar a um novo entendimento sobre a evolução humana e microbiana. Ele estuda o papel das bactérias intestinais na obesidade.

Raes disse que os estudos médicos geralmente ignoram a influência da bactéria intestinal, mas "este plano nos permitirá estudar o papel da flora em muitas doenças humanas, tais como a de Crohn, diabetes, obesidade e assim por diante".