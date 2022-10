Há uma maneira certa de falar com adolescentes sobre questões sexuais

Um programa apenas de abstinência sem um tom moralista pode atrasar os adolescentes de ter relações sexuais, dizem os pesquisadores.

O estudo, em The Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, diferiu dos programas tradicionais que perderam o apoio federal e estadual nos últimos anos. As aulas não pregavam sexo salvador até o casamento ou uso de preservativos depreciativos. Em vez disso, elas envolviam tarefas destinadas a ajudar os alunos de sexta e sétima série a verem os inconvenientes da atividade sexual em sua idade.

A abstinência sexual é a prática de abster-se de alguns ou todos os aspectos da atividade sexual Razões comuns para praticar a abstinência sexual incluem: razões religiosas ou filosóficas; razões materiais (para impedir a concepção - gravidez indesejada - ou transmissão de doenças sexualmente transmissíveis); razões psico-sociológicas (por exemplo depressão clínica, transtorno de ansiedade social, aumento da testosterona em homens, ou experiências passadas negativas); ou, injunções legais exigindo conformidade; razões circunstanciais como encarceramento ou isolamento geográfico; para focar em outros assuntos - incapacidade de sublimação para encontrar um parceiro sexual adequado - celibato involuntário; saúde precária - celibato médico.