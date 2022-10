Os doces refrigerantes podem causar câncer

O consumo freqüente de bebidas adocicadas pode levar ao câncer pancreático, de acordo com certos dados de pesquisa.

Tão pouco quanto dois refrigerantes por semana pode quase dobrar as chances de desenvolver uma das formas mais mortíferas de câncer, um estudo encontrado.

Como o câncer do pâncreas é relativamente raro - afetando cerca de 7.600 pessoas a cada ano no Reino Unido - o risco absoluto dos refrigerantes é pequeno. Entretanto, aqueles diagnosticados com a doença têm um prognóstico ruim. Apenas 2% a 3% dos pacientes no Reino Unido sobrevivem por até cinco anos.

Os pesquisadores basearam suas descobertas em mais de 60.500 participantes recrutados para um estudo de saúde em larga escala em Cingapura.

Ao longo de 14 anos, 140 dos voluntários foram diagnosticados com câncer do pâncreas. As pessoas que consumiam dois ou mais refrigerantes por semana - em média cinco no total - tinham um risco 87% maior de desenvolver a doença em comparação com as que não o faziam.

Em geral, os "refrigerantes" em questão eram da variedade adoçada com açúcar gaseificado. Não houve associação entre o consumo de suco de frutas e o câncer pancreático.

O líder do estudo Dr. Mark Pereira, da Escola de Saúde Pública da Universidade de Minnesota, nos EUA, disse: "Os altos níveis de açúcar em refrigerantes podem estar aumentando o nível de insulina no corpo, o que acreditamos contribuir para o crescimento das células cancerígenas do pâncreas".