A cobertura de muffin aumenta o risco de morte em pacientes cardíacos

De acordo com um novo estudo, os pacientes com doença arterial coronariana que têm até mesmo uma modesta barriga de cerveja ou uma tampa de muffin correm maior risco de morte do que as pessoas cuja gordura se acumula em outros lugares.

O efeito foi observado mesmo em pacientes com um IMC normal.

Pesquisadores da Clínica Mayo analisaram dados de 15.923 pessoas com doença arterial coronária envolvidas em cinco estudos de todo o mundo, de acordo com o Times of India.

O estudo fornece algumas novas evidências para apoiar o chamado "paradoxo da obesidade" - um conjunto de descobertas que sugerem que uma vez diagnosticado com doença cardíaca, o paciente com sobrepeso ou obeso tem menos probabilidade de morrer do que um que esteja com peso normal ou abaixo do normal. "A associação entre gordura e mortalidade pode depender mais de medidas de distribuição de gordura do que da quantidade de gordura corporal", escreveram os autores.

Mas a maioria com um IMC elevado não deve tirar muito conforto do estudo. O cardiologista da Mayo Clinic Thais Coutinho, o autor principal do estudo, disse que o estudo demonstrou que o IMC é um mau prognóstico de um paciente cardiovascular, na medida em que até mesmo pacientes com IMC na faixa normal saudável corriam alto risco de morrer se tivessem um pneu sobressalente. Por isso, confiando demais no IMC sente falta de muitas pessoas que deveriam assobiar a cintura para melhorar sua saúde, relata o Los Angeles Times.

"Nossos dados sugerem que a circunferência da cintura e a relação cintura-calça do quadril são mais confiáveis que o índice de massa corporal na estratificação do risco de mortalidade em pacientes com doença arterial coronariana", concluiu a Dra. Thais Coutinho, autora principal do estudo e colega de cardiologia da Clínica Mayo e seus co-autores.

"Estas descobertas podem ter implicações significativas para a prática clínica, porque é geralmente aceito que, se o índice de massa corporal for normal, nenhuma medida adicional de obesidade é necessária, e nenhuma modificação no estilo de vida para induzir a perda de peso pode ser recomendada", informa o CBC.ca.