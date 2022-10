Verdade e mentiras na doença cardíaca.... O assassino nº 1 da Terra

Tanto para mulheres quanto para homens de todas as idades, as doenças cardíacas podem ser o principal assassino. Ela mata mais pessoas do que TODAS as formas de tumores cancerígenos agrupadas. Se você for negro ou tiver mais de 65 anos, sua chance de um ataque cardíaco é maior, mas é um destruidor de oportunidades iguais. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento, pode ter uma parada cardíaca [1].

Mito nº 1: Exclusivamente os adultos mais velhos precisam se preocupar com seu sistema cardiovascular.

As coisas que irão causar doenças cardíacas se acumulam ao longo dos anos. Ser um sofá-potato, comer tédio e também não treinar são maus hábitos típicos que podem eventualmente começar quando somos crianças. Um número cada vez maior de profissionais de saúde está começando a ter vítimas de derrames em seus 20 e 30 anos, em vez de pacientes geralmente na faixa dos 50 e 60 anos.

Parecer em forma e com o peso corporal adequado não fará de você uma prova contra ataques cardíacos. No entanto, tanto trabalhar regularmente quanto ter um bom peso corporal ajuda. Você ainda quer verificar seu nível de colesterol e pressão sanguínea. Um número realmente bom de colesterol (ou perfil lipídico) está abaixo de duzentos. Um nível muito bom de pressão sanguínea é 120/80.

Mito nº 2: Eu me sentiria doente se tivesse pressão arterial alta ou colesterol alto.

Eles consideram estes, "assassinos silenciosos" basicamente porque não apresentam sinais de aviso. 30 % de todas as pessoas maduras têm hipertensão arterial. Dessas, um terço não tem idéia de que a têm.

O colesterol alto é uma forma de medir as gorduras estocadas pelo sangue. As gorduras podem ser eliminadas em qualquer parte de seu sistema, mas podem se congregar em torno dos órgãos do corpo. Assim como o seu coração. Esta tendência pode ocorrer em membros da família. Portanto, mesmo que você esteja com um bom peso e não fume cigarros, tenha seus níveis de colesterol e pressão sanguínea verificados regularmente. Uma vez pode não ser suficiente [2].

Mito Nº 3: Tanto homens como mulheres NÃO experimentam os mesmos sintomas.

Homens e mulheres PODEM ter exatamente os mesmos indicadores, mas comumente não terão. As mulheres são mais propensas a obter os sinais mais sutis, embora os homens geralmente experimentem a forma de ataques cardíacos que você vê nos filmes. Mas, qualquer um dos sexos PODE ter quaisquer sintomas.

Estes sinais ou sintomas mais sutis, por exemplo, dor na mandíbula, náusea, dificuldade para respirar e fraqueza intensa, são mais propensos a serem identificados. "Minha mandíbula doía porque meu sanduíche de almoço estava em pão integral e fui obrigado a mastigar com muita, muita força", ou , enquanto agarrava o estômago deles, "eu não deveria ter comido aquele pedaço extra de pizza". "Afinal, metade das senhoras não tem dor no peito", anuncia Kathy Magliato, especialista em coração do Centro de Saúde St. John's da Califórnia. Coloque todos os pequenos sinais ou sintomas ao mesmo tempo e preste atenção ao seu físico.

Obviamente, tanto mulheres quanto homens poderiam experimentar a forma de "agarrar-o-sua-pequeno-gar-gasping", mas agora você já sabe, essa não é a única maneira.

Mito #4: Enquanto meu nível de açúcar no sangue estiver sob controle, o diabetes não é um risco cardíaco.

Enquanto tenta manter seu nível de açúcar no sangue com uma faixa adequada (80ml-120ml) mantém você mais saudável, apenas ter a glicose adicionada em seu corpo tem seu preço nas artérias. Você precisará trabalhar e comer mais saudável para ajudar a controlar seu diabetes do tipo 2, tenha em mente verificar também sua pressão arterial e seus níveis de colesterol.

Mito #5: Meu médico pediria exames se eu estivesse em risco de ter problemas cardíacos.

Às vezes, a maioria das pessoas esquece de informar o médico sobre as pequenas dores que estamos sentindo. Os profissionais médicos, sem conhecimento da maioria das coisas que consideramos sem importância, podem passar nos exames de coração.

"Mamografias e colonoscopias são prescritas regularmente por médicos", diz Merdod Ghafouri, cardiologista do centro médico Inova Fairfax no estado da Virgínia [3], "e são muito importantes, mas os exames cardíacos geralmente não são feitos com freqüência". Uma varredura cardíaca pode encontrar placas acumuladas dentro das artérias, mesmo antes de você descobrir que tem um problema.