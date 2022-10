Bebidas energéticas: Para beber ou não beber?

As bebidas energéticas são uma invenção recente da humanidade, embora seus ingredientes tenham sido utilizados há muito tempo para estimular o sistema nervoso. Elas se tornaram a salvação para os estudantes durante os exames e os funcionários do escritório que têm que cumprir os prazos. No entanto, estes produtos são tão bons quanto parecem?

Os fabricantes de bebidas energéticas alegam que seus produtos só proporcionam benefícios, e continuam a produzir novos tipos de bebidas.

Mas se tudo é tão bom assim, então por que os legisladores na Rússia e em alguns outros países sugerem leis que restringem a propagação desta "bebida milagrosa"?

Um presente de Hong Kong

As bebidas energéticas foram dadas ao mundo pela Ásia. No início dos anos 80, um cidadão austríaco Dietrich Matesic inventou e experimentou uma bebida em Hong Kong que ele então decidiu reproduzir em escala industrial. Hoje a Red Bull tem aproximadamente 70% do mercado de bebidas energéticas.

As bebidas energéticas são excelentes para melhorar o humor e estimular a atividade mental. Todos podem encontrar uma bebida para suas necessidades. As bebidas energéticas são convencionalmente divididas em grupos: algumas contêm mais cafeína, enquanto outras contêm vitaminas e carboidratos. As bebidas "café" são melhores para os trabalhadores e estudantes que têm que trabalhar e estudar à noite. As bebidas "Vitamin-carboidratos" são melhores para pessoas ativas que preferem passar seu tempo livre na academia.

As bebidas energéticas contêm vitaminas complexas e glicose. Todos conhecem os benefícios das vitaminas. A glicose entra rapidamente no sangue e participa dos processos oxidativos e fornece energia aos músculos, cérebro e outros órgãos vitais. O efeito de uma xícara de café dura de 1 a 2 horas, enquanto o efeito de uma bebida energética dura de 3 a 4 horas. Além disso, quase todas as bebidas energéticas são carbonatadas, o que encurta o período antes que elas façam efeito - esta é sua terceira diferença em relação ao café.

Estas bebidas devem ser consumidas em estrita conformidade com a dosagem. A dose máxima é de 2 latas de uma bebida por dia. Sobredosagem pode levar a hipertensão arterial ou altos níveis de açúcar no sangue. Há outros efeitos colaterais possíveis: taquicardia, agitação psicomotora, aumento da ansiedade e depressão.

Pessoas que sofrem de doenças cardíacas ou hipo - e hipertensão não devem consumir bebidas energéticas. Esta foi a razão pela qual foram oficialmente proibidos na França, Dinamarca e Noruega, onde estes produtos só são vendidos em farmácias, pois são considerados um medicamento. Além disso, as vitaminas contidas nas bebidas energéticas não podem substituir um complexo multivitamínico.

A afirmação de que as bebidas energéticas fornecem energia ao corpo é infundada. O conteúdo de uma magia só pode abrir o caminho para as reservas internas do corpo, ou seja, desempenhar a função de uma chave, ou melhor, de uma chave esqueleto. Usamos nossos próprios recursos energéticos, ou simplesmente colocamos a energia emprestada do corpo. Contudo, mais cedo ou mais tarde, teremos que pagar esta dívida com juros na forma de fadiga, insônia, irritabilidade e depressão.

Como qualquer estimulante, a cafeína contida nas bebidas energéticas leva a um colapso nervoso. Seu efeito dura em média de 3 a 5 horas, após as quais o corpo precisa de descanso. Além disso, a cafeína é viciante.

As bebidas energéticas que contêm uma combinação de glicose e cafeína são muito prejudiciais para um corpo jovem.

Muitas bebidas energéticas contêm grandes quantidades de vitamina B que causa palpitações cardíacas e tremores nos membros. Os ventiladores de fitness também devem se lembrar do forte efeito diurético da cafeína. Isto significa que as bebidas energéticas não devem ser consumidas após os exercícios, pois durante a atividade física o corpo perde muito líquido.

As bebidas energéticas contêm taurina e glucuronolactona. Entretanto, o nível de taurina nelas é várias vezes maior do que o conteúdo permitido em produtos alimentícios comuns, e a quantidade de glucuronolactone presente em duas latas de bebida energética excede a norma diária quase 500 vezes. Mesmo os cientistas ainda não sabem exatamente como estes ingredientes afetam o corpo e como eles interagem com a cafeína. Portanto, os especialistas dizem que a segurança de usar doses tão altas de taurina e glucuronolactona ainda não foi determinada, e requer mais pesquisas.

É óbvio que há mais contras do que prós nas bebidas energéticas. Entretanto, os fabricantes de bebidas argumentam que se as regras de uso seguro de seus produtos forem seguidas, então não haverá danos à saúde. Quais são essas regras?

Primeiro, não se pode exceder a dose diária recomendada de cafeína, ou seja, duas latas de bebida energética por dia.

Em segundo lugar, não se recomenda beber bebidas energéticas após os treinos.

Terceiro, bebidas energéticas não são recomendadas para mulheres grávidas, crianças, adolescentes, idosos, pessoas que sofrem de hipertensão, doenças cardiovasculares, glaucoma, distúrbios do sono, irritabilidade e sensibilidade à cafeína.

Quarto, as bebidas energéticas não devem ser misturadas com álcool em nenhuma circunstância, o que os frequentadores do clube fazem regularmente. A cafeína aumenta a pressão sanguínea e o álcool aumenta ainda mais o efeito hipertensivo. O resultado é uma perspectiva perigosa de uma crise hipertensiva.

A propósito, o corpo leva de 3 a 5 horas para se livrar da cafeína e, mesmo assim, apenas a metade dela.

Portanto, durante este tempo, não é recomendado misturar bebidas energéticas e outras bebidas contendo cafeína (chá, café). Caso contrário, a dose admissível pode ser excedida.

Muitos médicos acreditam que as bebidas energéticas não são mais do que substitutos da vitamina café, apenas mais perigosas para a saúde. Sucos de frutas e glicose contidos em muitos outros produtos têm um efeito semelhante.

A maioria dos russos ainda não adquiriu gosto por bebidas energéticas. Apesar de sua grande popularidade no mundo ocidental, eles não estão tão difundidos na Rússia.

Os russos têm sua própria bebida energética - Vodka.