Movimento: 10 dicas para não abandonar o exercício

Aqueles que decidem abandonar o sedentarismo para caminhar ou mesmo correr, geralmente relatam uma alta motivação na primeira semana de atividade física. A cada dia que passa, entretanto, a motivação pode diminuir, especialmente se não houver planejamento para os exercícios. Tenha companhia e esteja em um bom lugar para incentivar a atividade física.

"Entre 80% e 90% dos iniciantes que não seguem um plano escrito abandonam a atividade por volta da terceira semana. Mas aqueles que seguem a orientação de um instrutor ou até mesmo participam de programas de treinamento - mesmo que genéricos - permanecem fortes mesmo após a conclusão da primeira página, que normalmente é por volta do terceiro mês", diz o professor de educação física, Brandizzi Alen, técnico esportivo de corrida e triatlo do Train One Sports Consulting, Vitoria (ES).

Dicas práticas que o motivarão a não parar":

1. Arranje um parceiro de treinamento na primeira semana e comprometa-se com ele. É muito fácil "deixar ir" quando você está sozinho. Especialmente naquele dia em que a preguiça bate ou você acordava quando estava nublado.

2. Estabelecer metas reais e realizáveis, como caminhar dois quilômetros, três vezes por semana nas duas primeiras semanas. E aumentar em 300 metros a cada semana durante um período de 12 semanas. Planejar também os desenvolvimentos, fazendo planos para um ano com metas de curto, médio e longo prazo.

3. Em um caderno ou calendário, fazer uma espécie de "diário de treinamento". Algo como: "Hoje eu andei dois quilômetros e me senti bem". E aproveitei o progresso: "Caminhei 10 minutos e corri por dois minutos. Uau, como é legal correr"! Segundo o treinador, o ato de registrar seu exercício faz com que você veja sua evolução, o que é altamente motivador.

4. Esqueça o treinamento dos outros: concentre-se em você. Desenhe seus próprios objetivos, sabendo onde você está indo e como você vai atingir seus objetivos.

5. 5. Use sapatos e roupas confortáveis e adequados ao seu corpo.

6. Escolha um bom lugar para se exercitar, como um parque. Pelo menos uma vez por semana programe um exercício ao ar livre.

7. Se você seguir uma folha de trabalho, entenda que "um treino não feito se perde". O treino programado para aquele dia e perdido não pode ser adicionado ao dia seguinte. Esqueça e siga em frente", diz Alen.

8. Compartilhe experiências. Fale sobre seu treino com pessoas do mesmo nível que você e aquelas mais experientes. Mesmo as redes sociais como Twitter e Facebook podem ajudar nesta troca.

9. Não use desculpas como "estou muito pesado", "estou sem fôlego", "não consigo acordar cedo" para desistir do exercício. A perda de peso e de força vem apenas com a continuidade da caminhada ou da corrida. Quanto ao tempo, escolha o que é possível e mais confortável para você.

10. O descanso também é um treinamento. O intervalo entre um dia e outro de atividade física é benéfico para a recuperação e altamente recomendado, especialmente para iniciantes. Apenas não use este argumento para descansar durante toda a semana.