Onze perguntas muito inapropriadas sobre sua saúde

Por que um peito é maior que outro e 11 outras perguntas e respostas inapropriadas sobre sua saúde

Você pode contrair uma infecção vaginal por usar fio-dental?

Sim, mas esta não é a única razão. Roupas íntimas "erradas", independentemente do tipo, podem facilmente promover o crescimento do fungo Candida que causa os sintomas da doença acima mencionada. O problema não é a forma da roupa íntima, mas o material. Se a roupa íntima não seca facilmente e retém a umidade, ela cria um ambiente perfeito para a propagação de microorganismos. Esqueça o algodão elogiado e os sintéticos baratos e escolha a microfibra. Preste atenção às roupas que você usa em cima de sua roupa íntima. Não use meias-calças com tempo quente e evite emagrecer boxers e cintos.

A cistite pode ser transmitida sexualmente?

Não. Na maioria das vezes, as infecções do trato urinário são causadas por bactérias que penetram em sua uretra a partir do intestino. Isto, por sua vez, é causado por má higiene e sistema imunológico enfraquecido, e não por sexo. Transferir a doença para um parceiro é impossível.

O que você faz quando um peito é maior que outro?

Nada. A maioria das mulheres tem seios que diferem em tamanho, forma, plenitude, firmeza, etc. Depende da construção de glândulas lacteais e da distribuição do tecido adiposo. Muitos órgãos de seu corpo são assimétricos. O rim direito é inferior ao esquerdo, o pulmão direito consiste em três lóbulos, e o esquerdo consiste em dois lóbulos, e até os pés e as palmas das mãos de muitas pessoas são de tamanhos diferentes. Ninguém está questionando sua normalidade. Mas os seios femininos são compreensivelmente muito mais populares do que as mãos ou os pés.

Se seus seios sempre foram assimétricos ou se tornaram assim após a amamentação, não há nada com que se preocupar. Entretanto, se as mudanças forem repentinas, consulte um médico e verifique se há tumores malignos.

É verdade que as mulheres com seios maiores têm maior risco de câncer?

Depende. Se você naturalmente tem seios cheios, não há motivos para se preocupar. Se suas mamas são grandes porque você está acima do peso, o risco é de fato maior.

No entanto, todas as mulheres com seios grandes devem fazer visitas mais freqüentes a um médico. O excesso de tecidos moles torna mais difícil detectar um tumor durante o autoexame, e você pode facilmente perder um momento em que a doença esteja em uma fase inicial.

O que fazer para que minhas fezes estejam verdes?

Não se assuste ainda. Por mais estranho que possa parecer, nós liberamos o que ingerimos. Ou seja, se comermos muito verde ou mesmo algo com coloração artificial, o resultado é óbvio, e em um dia ou em outro você o verá.

De modo geral, apesar da aparência grosseira, a cor verde não é motivo de preocupação. Entretanto, a cor muito escura, marrom ou quase preta pode indicar condições perigosas que têm a ver com sangramento estomacal ou intestinal. Neste caso, você deve consultar imediatamente um médico.

Por que precisamos de cabelo "lá embaixo"?

Para proteger a pele suave durante o sexo. Esfregar e outros contatos físicos podem feri-la, causar irritação e resultar em micro feridas propensas a infecções. Em outras palavras, vá com calma em um biquíni brasileiro.

É verdade que algumas mulheres são incapazes de experimentar um orgasmo?

É verdade sobre algumas mulheres, mas esta é uma condição muito rara. No entanto, 30 a 60% das mulheres de diferentes idades reclamam de anorgasmos, o que tem mais a ver com sua "cabeça" do que com sua fisiologia. Muitas mulheres não têm orgasmos por causa de suas próprias pendências, más experiências anteriores, enquanto a maioria das mulheres é assombrada por um pensamento de que não serão capazes de fazer isso novamente. Algumas mulheres não têm idéia do que querem, e seus homens não estão ansiosos para investigar.

É verdade que uma posição sexual durante a concepção pode afetar o sexo de um bebê?

Não. O sexo de um bebê depende do tipo de cromossomo transportado por um espermatozóide que penetra em uma célula do óvulo. Existem milhões de espermatozóides, e os cromossomos são distribuídos igualmente, de modo que você sempre tem uma chance de 50-50. Algumas pesquisas tentaram encontrar uma conexão entre o sexo de um bebê e o estágio do ciclo menstrual da mulher, mas estes calendários não eram 100% confiáveis.

O que fazer quando minha virilha fica suada com o tempo quente?

A virilha, assim como as axilas, tem muitas glândulas sudoríparas; é por isso que o suor no tempo quente não é muito agradável, mas inevitável. Ao contrário das axilas, o desodorante não vai salvá-lo neste caso.

A única coisa que você pode fazer é usar roupas confortáveis, "respiráveis" e roupas íntimas. Como já sabemos, o excesso de umidade e calor na virilha pode causar infecções fúngicas. Se você suou, tome um bom banho assim que puder e lave sua roupaíntima.

Posso apertar minhas espinhas?

Esta não é a melhor idéia. As espinhas aparecem quando o óleo da pele se mistura com células mortas da epiderme e cria um ambiente favorável para o crescimento de bactérias. Quando você tenta espremer uma borbulha, ela pode deixar uma cicatriz feia em sua pele e você corre o risco de infectá-la ainda mais.

Para evitar borbulhas, lave o rosto com mais freqüência para remover o excesso de óleo e use esfoliante para remover as células mortas. Se você tiver espinhas apesar de todos os seus esforços, consulte um dermatologista que lhe prescreverá medicação.

É correto usar cotonetes?

Não fique muito entusiasmado. Apesar da aparência e do cheiro desagradáveis, a cera para os ouvidos é boa para você, pois protege os tímpanos da sujeira, bactérias e lesões mecânicas. O excesso de cera para os ouvidos não parece atraente, mas geralmente é removida durante um banho. Se não, então é hora de usar um cotonete. Ela só pode ser usada no lado externo do aro do ouvido. Não empurre-a muito fundo porque corre o risco de empurrar a cera mais para baixo da orelha ou de ferir os tímpanos.

Às vezes, muita cera é liberada, o que causa a formação de tampões, o que, por sua vez, pode afetar a capacidade de audição. Neste caso Q - dicas não vão ajudar . Consulte um médico que irá resolver seu problema com algumas manipulações simples.

O que acontece se eu receber uma picada de mosquito "lá embaixo"?

A mesma coisa que acontece se você morder em qualquer outro lugar, não há tratamento especial para esta área. Lembre-se que uma erupção específica que aparece como um sintoma de uma DST ou herpes pode ser confundida com uma picada de inseto. Se a marca não desaparecer por alguns dias, consulte um médico.