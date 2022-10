Bebidas carbonatadas: Aprenda a Verdade!

Um estudo realizado por um professor brasileiro da Universidade Federal de Matto Grosso revelou a chocante verdade sobre os efeitos de se ter uma lata de bebida carbonatada. Aprenda o que acontece dentro de seu corpo nos sessenta minutos depois de beber sua bebida refrescante... e pense bem!

Após apenas dez minutos, 10 colheres de chá de açúcar atingem seu corpo, 100% do açúcar recomendado diariamente.

dose. Você não vomita imediatamente por causa da doçura esmagadora porque a

O ácido fosfórico na bebida corta o sabor.



Após vinte minutos, o nível de açúcar em seu sangue entra em erupção, forçando uma onda de insulina. O fígado responde, transformando todo o açúcar que recebe em gordura.

Depois de quarenta minutos, a absorção de cafeína está completa. Suas pupilas dilatam, a pressão sanguínea

r ises, o fígado responde bombeando mais açúcar em sua corrente sanguínea. Os receptores de adenosina no cérebro estão agora bloqueados, evitando sonolência e dando-lhe uma pressa energética.

Após 45, o corpo aumenta a produção de dopamina estimulando os centros de prazer. Este mesmo processo ocorre com o consumo de heroína, por exemplo.

50 minutos. O ácido fosfórico liga cálcio, magnésio e zinco no intestino,

aumentando o metabolismo. As altas doses de açúcar e adoçantes artificiais também aumentam

Excreção de cálcio na urina, ou em outras palavras, você está urinando seus ossos longe, um dos

as causas da Osteoporose.

60 minutos: Uma hora após o consumo. As propriedades diuréticas da cafeína entram em jogo. Você urina. Agora, é garantido que você vai tirar do seu sistema o cálcio, o magnésio e o zinco, que seus ossos precisam. Com o passar do tempo, você vai experimentar uma queda de açúcar. Você ficará rabugento. Você já terá excretado tudo o que estava na bebida, mas também as propriedades essenciais que seu corpo precisa.

Então, você alcançará outra. Não admira que o Presidente Vargas tenha banido a Cola do Brasil!

Estudo do Prof. Dr. Carlos Alexandre Fett

"Quando você acaba de beber um refrigerante"

Quando você acaba de consumir uma bebida carbonatada