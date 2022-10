Alimentação Saudável? Pense de novo!

É hora de verão! Então devemos comer muitos tomates frescos, saladas de atum, legumes frescos, saladas de espinafres salpicadas com um punhado de brotos de feijão e terminar a refeição com um prato saudável de bagas frescas, certo? Errado! Continue lendo...

Foi realizado um teste em alimentos em uma cozinha após um surto de intoxicação alimentar por salmonela, que deixou dezenas de pessoas doentes. Foram os frutos do mar, os ovos, o peixe, a carne ou a salada? Foi a salada. Estudos revelam que o que as pessoas percebem como os alimentos mais "saudáveis" pode, de fato, ser o mais perigoso.

Everydayhealth.com compilou uma lista dos dez alimentos mais prejudiciais responsáveis por intoxicações alimentares. No topo da lista do estudo realizado pelo Centro de Ciência de Interesse Público e publicado no Dailyhealth.com* estão os vegetais verdes de folhas como alface e espinafre. De acordo com os relatórios da FDA sobre casos de intoxicação alimentar de 1990 a 2006, esta foi a principal fonte associada a 363 surtos e 30 por cento de todas as doenças de origem alimentar.

A razão: sangue de carne pingando no caixote do lixo dos vegetais e contaminação com carnes lavadas na mesma pia - ou saladas preparadas por último em tábuas de picar depois que os frutos do mar, carne e peixe foram preparados. Além disso, as folhas verdes são frequentemente comidas sem serem lavadas.

Em segundo lugar, previsivelmente, estão os ovos (352 surtos), onde a salmonela é o principal culpado. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, para cada um dos casos de salmonela relatados, 38 casos não são. Especialistas dizem que um simples teste, colocando um ovo não cozido na água e jogando-o fora se ele flutuar, pode evitar a maioria dos casos de infecção, assim como cozinhar o ovo até que a gema esteja dura.

Número três - peixe; isto é, salada de atum (268 surtos). A scombrotoxina, resistente até mesmo ao cozimento, pode se acumular se o peixe não for refrigerado corretamente após ser capturado; o atum é seguido pelas ostras (132), que sendo consumidas cruas representam um risco maior, principalmente através de duas fontes de infecção: norovírus ou vibrio.

No número cinco vêm as batatas (108), não do tubérculo em si, mas devido à contaminação cruzada nas saladas de batata (maionese). Responsável por 83 surtos, o queijo é o número seis da lista, principalmente através de queijos não pasteurizados como feta, camembert e brie (mais provável de estar infectado com Listeria, segundo o relatório), razão pela qual as mulheres grávidas são aconselhadas a evitar queijos macios, devido ao fato de que elas são vinte vezes mais propensas a sucumbir a esta doença.

Número sete: sorvete (75 surtos). A salmonela e a bactéria estafilococo são as principais causas de infecções - em 1994, milhares de pessoas em 41 estados adoeceram com salmonela de um lote de sorvete.

Os lugares oito, nove e dez da lista estão surpreendentemente ocupados por tomates (salmonela, entrando no druit através de seu sistema radicular ou norovírus entrando pela pele danificada); brotos de feijão (e.coli e salmonela florescem nos ambientes quentes e úmidos em que crescem) e finalmente, bagas (vírus da Hepatite A, infecção parasitária Cyclospora).

Os especialistas em segurança alimentar recomendam os 5 Cs: limpar, cozinhar, combater a contaminação cruzada, refrigerar... e, fundamentalmente, usar o bom senso.