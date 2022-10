Dez razões para não perder peso

Es wird allgemein angenommen, dass Übergewicht etwas Schlechtes ist. Jeder und seine Mutter versuchen uns davon zu überzeugen, dass das Übergewicht verschwinden muss. Die Gewichtsabnahme hat zweifellos ihre Vorteile, aber sie ist nicht ohne Nachteile. Es stellt sich heraus, dass eine Gewichtsabnahme nicht so gesund ist, wie es scheint.

Zweifellos sehen fitte Menschen attraktiver aus, bewegen sich schneller und sind weniger anfällig für Herzkrankheiten und Diabetes.

Doch wenn man zu viel abnimmt, bringt das eine ganze Reihe von Problemen mit sich.

1. Reduktion der Fettschicht. Dies führt dazu, dass wir frieren, da Fett als natürlicher Kälteschutz dient. Infolgedessen sind wir anfälliger für Erkältungen.

2. Ungeschützte innere Organe. Fett bildet eine Schutzschicht, die unsere inneren Organe vor Traumata abschirmt. Wenn das Fett weg ist, besteht die Gefahr, dass wir unsere Organe verletzen, zum Beispiel bei einem Sturz.

3. Verringerung der Ausdauer. Kalorien versorgen uns mit Energie, und überschüssiges Fett speichert die Energie für die Zukunft. Wenn wir hungern, beginnt der Körper, notwendige Nährstoffe anstelle von Fett zu verwenden. Infolgedessen fühlen wir uns müde und lethargisch, was uns davon abhält, ein aktives Leben zu führen.

4. Probleme bei der Empfängnis. Im Fettgewebe reichern sich Östrogene und Leptin an, die mit dem im Blut enthaltenen Testosteron interagieren. Ohne diese Hormone sind die Chancen, schwanger zu werden und ein Kind auszutragen, gering. Übermäßig dünne Frauen oder Frauen, die von Diäten besessen sind, leiden häufig unter Unfruchtbarkeit.

5. Verschlechterung des Hautzustands. Dies ist besonders auffällig, wenn das Gewicht schnell abgenommen wurde. Die Haut holt die verlorenen Pfunde nicht mehr auf und wird faltig oder schlaff.

6. Risiko von Osteoporose. Das Fettgewebe enthält die Vitamine A, D, К und Е, die für den Tonus verantwortlich sind. Wenn das Gewicht abnimmt, sinkt auch die Konzentration dieser Vitamine. Infolgedessen werden die Knochen brüchiger, was zu Knochenbrüchen und anderen damit verbundenen Problemen führt.

7. Geschwächtes Immunsystem. Dies gilt insbesondere für Menschen, die eine Mono-Diät einhalten, z. B. eine Tomaten-, Apfel-, Buchweizen- oder Zitrusdiät. Dem Körper fehlt es an Nährstoffen, was zu Anämie und anderen Krankheiten führen kann, die mit einem geschwächten Immunsystem zusammenhängen.

8. Risiko einer Acetonämie, einer Acetonvergiftung. Sie wird durch einen Mangel an Glukose verursacht. Das Fettgewebe zerfällt in Fettsäuren, die dann in Ketonkörper gespalten werden. Die Abbauprodukte setzen Aceton frei, das für den Körper giftig ist. Menschen, die abnehmen, können einen spezifischen Körpergeruch haben.

9. Dehydrierung. Dies geschieht meist bei Personen, die Diuretika oder Abführmittel einnehmen. Dies kann sehr gefährlich sein, da der Körper Nährstoffe verliert, was wiederum das Herz und die Nieren beeinträchtigen kann.

10. Darmprobleme. Viele Diätwillige versuchen, mit Einläufen abzunehmen. Einläufe können jedoch nur den unteren Teil des Darms reinigen, was nicht zur Gewichtsabnahme beiträgt. Eine erzwungene Darmreinigung kann zu einer Dehnung der Dickdarmwände führen. Außerdem kann dies zu Muskelschwund führen. Der Darm hört auf, selbstständig zu arbeiten, was zu Verstopfung führen kann. Durch die Reinigung werden dem Körper auch die guten Bakterien entzogen, was zu einer Disbakteriose führen kann.

Gewichtsabnahme ist eine persönliche Entscheidung. Wenn Sie sich dafür entscheiden, ist es ratsam, einen Arzt zu konsultieren oder zumindest hochwertige Informationen zu nutzen.

Es ist nie eine gute Idee, Diäten oder Reinigungskuren zu missbrauchen. Das Geheimnis ist einfach - essen Sie kleine Portionen

von verschiedenen gesunden Lebensmitteln und Bewegung.