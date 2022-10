Blueberry é um tratamento perfeito para a memória

O mirtilo não é apenas uma saborosa baga suculenta, mas também ajuda a afiar a memória. As pessoas com sinais de demência seriam as mais beneficiadas, disse um estudo.

Um estudo foi realizado com cerca de 18 pessoas que estavam na casa dos 70 anos e sofreram perda de memória. Foi realizado pelo estudo da Universidade de Cincinatti.

Metade das pessoas inscritas no estudo bebeu duas xícaras de suco de mirtilo comercialmente disponíveis por dois a três meses todos os dias e metade bebeu um placebo.

Depois de consumir o suco por 12 semanas, os voluntários realizaram tarefas relacionadas à memória como recordar palavras, associação de palavras melhor. Eles se sentiram menos deprimidos também.

O pesquisador Robert Krikorian, reportando no Journal of Agricultural and Food Chemistry, disse: "O estudo mostrou uma melhora significativa no aprendizado e testes de memória entre aqueles que bebiam suco de mirtilo. Estas descobertas preliminares de memória são encorajadoras e sugerem que a suplementação consistente com mirtilos pode oferecer uma abordagem para prevenir ou mitigar a neurodegeneração".

Estudos anteriores realizados com ratos afirmaram que o consumo de mirtilos ajuda a evitar a neurodegeneração.

A razão pela qual os mirtilos ajudaram a melhorar a memória foi que eles continham antocianinas, um composto químico que melhorou o fluxo de informações para o cérebro e parou a velocidade na qual as células se deterioram com a idade.