Quanto mais café quebrar, melhor

Beber muito café ou chá tem sido associado a um menor risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2 em uma nova análise.

Pesquisadores liderados por Rachel Huxley da Universidade de Sydney reuniram 18 estudos realizados desde 1966, que seguiram mais de 500.000 pessoas, das quais 21.000 desenvolveram o diabetes. Em conjunto, os trabalhos mostraram que as pessoas que tomavam de três a quatro xícaras de café por dia tinham um risco 25% menor de diabetes em comparação com as pessoas que tomavam uma, duas ou nenhuma xícara de café. O risco de diabetes caiu em 7% para cada xícara adicional consumida. Uma associação semelhante foi encontrada para café e chá descafeinado.

A relação se manteve verdadeira mesmo depois de considerar quaisquer diferenças em variáveis como índice de massa corporal, tabagismo e, em alguns dos estudos, status socioeconômico e calorias totais.

A maioria dos estudos também levou em conta se os consumidores de café ou chá estavam consumindo menos de outras bebidas. "Portanto, não é que essas pessoas estivessem consumindo menos Coca-Cola ou outras bebidas açucaradas", disse Huxley. Os autores levantaram a possibilidade de que algum produto químico indeterminado no café e no chá pudesse ter um efeito benéfico no metabolismo da glicose e na sensibilidade insulínica envolvida no diabetes.