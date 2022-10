Os perigos da pipoca: Estudo

Os pesquisadores optaram por rever a qualidade do "produto da indústria cinematográfica" - pipoca. As descobertas se tornaram desanimadoras.

O valor nutricional das pipocas nas maiores cadeias de cinema mudou pouco desde um estudo semelhante há 15 anos atrás, o relatório conclui. Uma cadeia recebe elogios por mudar para o óleo de canola, entretanto.

Uma pipoca de tamanho médio e um refrigerante médio na maior cadeia de cinema do país empacota o equivalente nutricional de três quartos de libras no topo com 12 patas de manteiga, de acordo com um relatório divulgado hoje pelo grupo de advocacia Center for Science in the Public Interest.

O segundo olhar do grupo sobre as concessões de cinemas - o último foi há 15 anos - encontrou pouco mudou em uma década e meia, apesar das tentativas dos cinemas de reformular.

O CSPI comprou várias porções de pipoca das três maiores cadeias de cinema, Regal Entertainment Group, AMC e Cinemark, e as mandou analisar em um laboratório independente.

Descobriu que uma pipoca média Regal -- 20 xícaras -- contém 1.200 calorias, 60 gramas de gordura saturada, e 980 miligramas de sódio. Isso sem a cobertura amanteigada que pode ser chuviscada - ou despejada - sobre as pipocas, o que acrescenta outras 200 calorias e 3 gramas de gordura saturada por 1,5 colheres de sopa.

Uma pipoca média AMC fez melhor por causa de seu tamanho menor -- nove copos -- com 590 calorias e 33 gramas de gordura saturada, e um meio Cinemark de 14 copos era de 760 calorias e apenas 3 gramas de gordura saturada (em ambos os casos, antes de adicionar a cobertura amanteigada).

Um problema é que a Regal e a AMC, as duas maiores cadeias, popupam suas pipocas em óleo de coco, que é cerca de 90% de gordura saturada, observou Jayne Hurley, nutricionista sênior da CSPI com sede em Washington.

A Cinemark, a terceira maior cadeia, agora popa seu milho em óleo de canola, o que explica seus níveis de gordura saturada muito mais baixos.

"A Cinemark recebe um polegar para cima para trocar", disse Hurley.

Em duas etapas positivas, os ácidos graxos trans não foram encontrados nas amostras, acrescentou Hurley, e os teatros pararam de usar óleos hidrogenados nas coberturas com sabor de manteiga.

O estudo, publicado na edição de dezembro do CSPI Nutrition Action HealthLetter, constatou que em vários casos a contagem de calorias da companhia teatral foi inferior aos números revelados no estudo.

Várias cadeias ou não responderam aos pedidos de comentários ou disseram que não teriam comentários. Regal, em sua declaração, disse que as pipocas de cinema não são para ser vendidas diariamente e que reconhece que alguns dos alimentos que vende são mais saudáveis do que outros.

Não está claro se os consumidores iriam invadir a loja de pipoca de baixa caloria de qualquer forma. Após o relatório sobre pipoca de 1994, "muitos operadores de cinema responderam oferecendo a seus clientes escolhas adicionais, como pipoca com ar", disse a Assembléia Nacional de Proprietários de Teatro em uma declaração.