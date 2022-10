Vitamina D é Quase Panaceia para Muitos

Um novo estudo sugere que a manutenção de altos níveis de vitamina D no sangue ajuda a reduzir significativamente o risco de derrames, doenças cardíacas e morte, mesmo em pessoas saudáveis que nunca têm doenças cardíacas.

Pessoas com níveis muito baixos de vitamina D tinham 77% mais probabilidade de morrer, 45% mais probabilidade de sofrer doença arterial coronária e 78% mais probabilidade de ter um derrame do que aquelas com níveis normais de vitamina D ao sol, o estudo descobriu.

O estudo foi conduzido por pesquisadores do Instituto do Coração no Intermountain Medical Center em Salt Lake City e será apresentado na Conferência Científica da American Heart Association na segunda-feira, 16 de novembro, em Orlando, Flórida.

Para o estudo, os pesquisadores acompanharam 27.686 pacientes com 50 ou mais anos de idade sem nenhuma doença cardiovascular diagnosticada anteriormente. A vitamina D foi testada durante os cuidados clínicos de rotina. E então os pacientes foram divididos em três grupos, dependendo de seus níveis de vitamina D, normal (maior que 30 ng/mL, baixa (15 a 30 ng/mL e muito baixa (menos de 15 ng/mL). Em seguida foram seguidos para ver se desenvolviam alguma doença cardíaca.

A vitamina D está envolvida na regulação de cálcio do organismo e sua deficiência está associada a distúrbios músculo-esqueléticos, entre outras coisas. Estudos recentes associaram muitos tipos de doenças, incluindo doenças cardíacas, diabetes e câncer à deficiência de vitamina D.

"Concluímos que entre pacientes com 50 anos de idade ou mais, mesmo uma deficiência moderada de níveis de vitamina D estava associada ao desenvolvimento de doença arterial coronária, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral e morte", disse Heidi May, PhD, MS, epidemiologista do Instituto e co-autora do estudo atual.

"Isto é importante porque a deficiência de Vitamina D é facilmente tratada. Se o aumento dos níveis de Vitamina D pode diminuir algum risco associado a essas doenças cardiovasculares, isso pode ter um impacto significativo na saúde pública".

As doenças cardíacas são a principal causa de morte nos Estados Unidos. Uma pequena redução do risco poderia salvar a vida de muitas pessoas. Estima-se que 16.800.000 americanos sofreram doenças coronarianas, 6.500.000 derrames e 5.700.000 falhas cardíacas somente em 2006. As doenças cardiovasculares mataram 864.480 americanos em 2005, de acordo com a Associação Americana do Coração.