O chocolate negro ajuda a suprimir as baixas bebidas espirituosas

Cientistas suíços dizem que o chocolate negro funciona como "cura de chocolate" - evidentemente ajuda a lidar com o estresse emocional.

Sunil Kochhar do Centro de Pesquisa Nestlé em Lausanne, Suíça, conduziu um ensaio clínico envolvendo 30 sujeitos humanos, que foram classificados em traços de baixa e alta ansiedade usando questionários psicológicos validados.

Urina e plasma sanguíneo foram coletados durante três dias de teste no início, no meio e no final de um estudo de duas semanas.

Kochhar disse que sujeitos humanos com traços de ansiedade mais elevados mostraram um perfil metabólico distinto indicativo de uma homeostase energética diferente, metabolismo hormonal e atividade microbiana intestinal.

O estudo, publicado no Journal of Proteome Research, descobriu que comer cerca de uma onça e meia de chocolate preto por dia durante duas semanas reduziu os níveis de hormônios de estresse nos corpos das pessoas que dizem sentir-se altamente estressadas.

"O estudo fornece fortes evidências de que um consumo diário de 40 gramas -- 1,4 onça (de chocolate preto) -- durante um período de duas semanas é suficiente para modificar o metabolismo de voluntários humanos saudáveis", disseram os pesquisadores em uma declaração.