A Fumaça do Tabaco Piorou o Comportamento das Crianças

Crianças expostas prenatalmente à fumaça do tabaco e ao chumbo durante a infância enfrentam um risco particularmente alto para TDAH, de acordo com pesquisas feitas no Centro Médico do Hospital Infantil de Cincinnati.

O estudo estima que até 35% dos casos de TDAH em adolescentes poderiam ser reduzidos através da eliminação de ambas as exposições ambientais.

"A exposição ao tabaco e ao chumbo têm, cada um, seu próprio efeito adverso importante", diz Tanya Froehlich, M.D., médica da Divisão de Pediatria de Desenvolvimento e Comportamento na Cincinnati Children's e a autora principal do estudo. "Mas se as crianças são expostas tanto ao chumbo quanto ao tabaco pré-natal, o efeito combinado é sinérgico".

O estudo será publicado online no dia 23 de novembro pela Pediatrics.

Robert Kahn, MD, MPH., médico e pesquisador da Cincinnati Children's e o autor sênior do estudo concorda com sua opinião.

Os pesquisadores descobriram que as crianças expostas prenatalmente à fumaça do tabaco tinham 2,4 vezes mais chances de ter TDAH. Aqueles com níveis de chumbo no terço superior tinham uma probabilidade 2,3 vezes maior de TDAH, apesar dos níveis bem abaixo do nível de ação dos Centros de Controle de Doenças de 10 microgramas por decilitro.

O estudo é baseado em dados de 8 a 15 anos de idade coletados entre 2001 e 2004 do National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) do National Center for Health Statistics at the Centers for Disease Control and Prevention.

NHANES é uma amostra representativa nacionalmente da população dos Estados Unidos, projetada para coletar informações sobre a saúde e a dieta das pessoas nos Estados Unidos.

A exposição pré-natal ao tabaco foi medida por relatórios maternos sobre o uso do cigarro durante a gravidez. A exposição ao chumbo foi avaliada usando o nível atual de chumbo no sangue. Cerca de 8,7 % das 3.907 crianças do estudo preencheram os critérios diagnósticos para o TDAH. O diagnóstico para TDAH foi baseado no Manual de Diagnóstico e Estatística para Distúrbios Mentais, Quarta Edição, considerado o "padrão ouro" para definir condições específicas de saúde mental, de acordo com o relatório do Science Daily.