A comida rápida torna os americanos mais curtos

Os americanos não são mais a nação mais alta do mundo. A nova pesquisa antropométrica mostra que o povo americano está se tornando mais gordo e mais baixo do que os europeus. Demasiada fast food na dieta americana pode ser uma das razões por trás desta tendência, diz o estudo. Entretanto, o problema da altura é ainda pior na Rússia.

A população americana deixou de ser a mais alta do mundo. O estudo, conduzido pelo professor John Komlos da Universidade de Munique, constatou que um homem branco americano tinha em média 173,69 cm de altura em 1850. A média dos homens brancos americanos era de 178,7 cm em 2000. A média dos homens afro-americanos era um pouco mais curta.

Os europeus cresceram muito mais alto em 150 anos, com a Holanda se elevando acima do resto do mundo como o país mais alto. Em 1850, os holandeses tinham em média 164,5 cm de altura, enquanto a altura média da população media 184,12 cm na virada do século 21.

Komlos publicou uma série de artigos para explicar por que os americanos começaram a crescer consideravelmente menos desde os anos 50. No início, Komlos sugeriu que um influxo de imigrantes mais curtos poderia ter resultado na diminuição da altura total. Em seus estudos posteriores, ele não se concentrou no efeito dos imigrantes. Ainda assim, o Prof. Komlos chegou aos mesmos resultados: Os americanos têm ficado atrás dos europeus em termos de altura.

A altura de uma criança americana média deixou de aumentar desde os anos 50, diz um dos artigos do Prof. Komlos. À primeira vista, a tendência parece estranha para o bem-estar do país tem melhorado nos últimos cinqüenta anos. Além disso, o sistema de saúde dos Estados Unidos também melhorou. No geral, a razão tem a ver com a forma como as pessoas comem e vivem, diz o artigo.

A dieta americana é abundante, mas desequilibrada. Komlos traça um paralelo entre a diminuição da estatura da nação e a epidemia de obesidade que está se tornando um problema sério nos Estados Unidos, especialmente entre as crianças. A obesidade pode deter o crescimento em um momento da vida em que a maior parte do crescimento ocorre. Embora um ser humano cresça até completar 20-25 anos, o 1º ano, um período do 6º ao 8º ano e um período do 13º ao 15º ano de vida são considerados o momento mais crucial em termos de antropometria.

Outra razão para o atraso é que os americanos começaram a prestar menos atenção a seus filhos, de acordo com o Prof. Komlos. Muitos indicadores relacionados ao bem-estar das crianças americanas são menores do que os de países europeus. Por mais estranho que possa parecer, indicadores como a taxa de natimorto, a taxa de peso baixo, a taxa de mortalidade infantil e a taxa de pobreza entre as crianças ainda são mais baixos nos Estados Unidos do que na Europa.

Entretanto, outros pesquisadores são bastante céticos sobre as conclusões a que chegou o Prof. Komlos. Os céticos acreditam que é bastante difícil comparar os Estados Unidos, um país grande e heterogêneo, com países relativamente pequenos, cuja população tem uma baixa porcentagem de imigrantes.

"Definitivamente simplificaríamos demais o problema exigindo mais fundos para o sistema de saúde", disse Tom Miller, do American Enterprise Institute.

Aqueles que se opõem à teoria do Prof. Komlos enfatizam que uma altura média depende de uma grande variedade de fatores e, portanto, a questão é muito complexa para uma interpretação tão simplista.

Ainda assim, existe uma ligação clara entre o bem-estar de um país e uma altura média da população do país em questão. A maioria do crescimento ocorre na infância, e os distúrbios sociais têm um efeito retardado sobre os indivíduos à medida que eles envelhecem.

Entretanto, os residentes da Rússia também estão ficando mais curtos.

O acadêmico Alexander Baranov, diretor do instituto de pesquisa pediátrica da Academia Russa de Ciências Médicas, disse em 2006 que "em média, um cidadão russo ficou mais curto em 1,5 cm durante os últimos quinze anos".

Um russo tem, em média, 170 cm de altura. É provável que o declínio da altura da população continue. Por exemplo, uma altura média de um recém-nascido nas regiões próximas aos Urais mede 50 cm hoje em dia. Em 1980, a altura média de um recém-nascido na União Soviética era de 51 cm.

Outros países também estão preocupados com o encolhimento da estatura de seu povo. Um programa nacional adotado pelo governo vietnamita há vários anos visa ajudar os vietnamitas a crescerem mais alto em média 6,7 cm nos próximos 25 anos. O governo acredita que um aumento na altura média da população indica claramente um padrão de vida mais alto.

O governo vietnamita está planejando executar o programa principalmente fornecendo leite gratuito às crianças. O leite gratuito será fornecido a cada criança vietnamita a partir das primeiras semanas de vida. É digno de nota que a média masculina vietnamita mudou de 157 cm para 163 cm desde 1975, o ano em que terminou a Guerra do Vietnã. Aparentemente, nenhum leite contribuiu para o aumento da altura. Quanto à Rússia, desde a era soviética o leite gratuito tem sido fornecido aos bebês, mas ainda não ajuda as crianças a crescerem mais alto, de modo geral. Se a teoria do Prof. Komlos segurar a água, as crianças ficarão ainda mais pequenas, pois os restaurantes de fast-food continuam a cogumelar longe e longe.