O sorvete faz as pessoas felizes

O sorvete não era realmente popular na Rússia no final do século 20. O sorvete que estava disponível na União Soviética, era o verdadeiro e delicioso sorvete feito apenas de produtos lácteos naturais. Hoje em dia, pode-se desfrutar de uma variedade de sobremesas congeladas em palitos e em copos e cones de wafer, com bagas, frutas e nozes, com coberturas de chocolate e sem, etc. Há mais de 300 tipos de sorvetes para escolher. No entanto, os sorvetes podem ser muito prejudiciais às vezes.

A idéia de fazer uma sobremesa doce congelada pertence aos chineses. No século III a.C. eles aprenderam a misturar gelo, neve e suco de frutas. Posteriormente, os confeiteiros europeus adicionaram leite e nozes na sobremesa fria. Eles continuaram experimentando muitos outros aditivos, tais como nozes, caramelo, etc.

Atualmente, existe uma tendência na indústria de sorvetes para adicionar sabores amargos, salgados e azedos ao produto. Na Itália, pode-se provar o Gorgonzola e os sorvetes de queijo azul. Na Espanha, é possível obter sorvetes com sabor de sopa de tomate gaspacho. Há também o alho, os cogumelos e o sorvete de azeite de oliva. No Japão, pode-se encontrar sorvetes com gostos de peixe, algas, cactos, batatas e espinafres. Também é possível encontrar até mesmo sorvetes com álcool em outros países do mundo. Este sorvete não o deixará bêbado, mas você poderá apreciar o cheiro do álcool enquanto o come. Há sorvete de vinho na Itália, sorvete de cerveja na Alemanha e sorvete de champagne na França. Estranhamente, a Rússia não tem sorvete de vodka. Este tipo de sorvete pode ser encontrado muito longe da Rússia - na Austrália.

Hipócrates era um grande fã de sorvete. O lendário médico da Grécia Antiga acreditava que comer sorvetes era muito benéfico para a saúde humana. Os médicos modernos compartilham o mesmo ponto de vista. Por exemplo, se uma criança odeia beber leite, uma porção de sorvete de leite pode compensar a necessidade em cálcio. O sorvete de leite é uma fonte de vitaminas B e aminoácidos importantes para os músculos e células. Um desses ácidos - o L-triptofano - estimula a produção de serotonina, também conhecida como hormônio da felicidade. É por isso que aqueles que comem sorvetes regularmente sofrem menos depressões, stress e insônia.

Todos os benefícios acima mencionados são típicos dos sorvetes feitos com leite e creme de leite de verdade. Entretanto, o mercado oferece muitas sobremesas feitas de óleos vegetais nos quais a manteiga de coco é muito utilizada. É impossível distinguir entre estes dois tipos de sorvetes, a julgar pela aparência do produto. Deve-se ler a lista de ingredientes para saber o que se vai comer - junk food congelado ou sorvete genuíno.

O sorvete produzido com ingredientes vegetais tem um maior teor de aditivos alimentares. Os produtores têm que usar esses aditivos para bater a manteiga de coco para que pareça um sorvete. Entretanto, agentes flavorizantes e corantes, assim como emulgadores, podem ser encontrados em praticamente todos os tipos de sorvetes produzidos atualmente. Os agentes estabilizadores são os mais populares na indústria: o sorvete derreterá muito rápido sem eles.

Tente evitar os sorvetes de cor brilhante. Demasiada cor significa apenas demasiados produtos químicos. A única exceção é provavelmente o sorvete de chocolate: sua cor marrom intensa é criada devido ao cacau em pó. O preço é outro fator importante que merece atenção. Sorvetes de alta qualidade não podem ser muito baratos. Sorvetes baratos são geralmente feitos de manteiga de coco e uma lista completa de produtos químicos.

O gelo de frutas e sherbets é uma categoria especial de sorvetes. Eles contêm apenas 0,5% de leite e ingredientes vegetais, o que os torna muito populares entre as pessoas que contam todas as calorias que comem durante o dia. Ao comprar sherbets ou gelo de frutas, procure as sobremesas que contenham ingredientes naturais, como purê de frutas e néctar. Sorvetes feitos de suco 100% fresco não estão disponíveis na Rússia, infelizmente. Os produtores de sorvetes dizem que tal produto é muito caro para o país.

Os sorvetes são mais populares nos Estados Unidos e na Austrália. Um cidadão médio americano ou australiano come de 10 a 14 quilos de sorvete por ano. Um norueguês come oito quilos, enquanto os italianos e alemães - sete. Estranhamente, os chineses, que inventaram o sorvete, comem apenas 2 quilos desta sobremesa por ano. Um cidadão russo consome 4 quilos de sorvete por ano. Os russos compram pequenas porções de sorvete, onde os estrangeiros gostam de grandes embalagens familiares. Os russos preferem sorvetes gordurosos conhecidos como plombir, enquanto os europeus comem sorvetes leves com óleos vegetais e sherbets.

Muitos acreditam que o sorvete pode ser perigoso para as crianças pequenas, que pode causar uma grave doença na garganta. Entretanto, se você der sempre comida quente e bebidas quentes a seu filho, ele pode ter uma dor de garganta depois de apenas um gole de água fria. A sobremesa gelada é boa para fortalecer o sistema imunológico.