Advogado

Os benefícios dos frutos e folhas desta árvore terapêutica: esta árvore, nativa da América Central, é agora cultivada em todo o mundo.

Todas as partes, exceto a raiz, têm um efeito terapêutico.

Em estudos in vitro, o total vegetal do abacate (todos os fitoquímicos constituintes) inibe o crescimento e estimula a apoptose das células tumorais, o Seminário em Biologia do Câncer concluído em 2007.

Vários estudos realizados durante os anos 90 confirmaram a eficácia do abacate na redução do colesterol, triglicérides e glicose. Segundo um estudo publicado em 2002 no Journal of Cosmetic Science, aplicado externamente, o abacate diminui a inflamação causada pelos raios UVB.

Princípios ativos

A folha e a casca contêm óleo volátil, flavonóides, taninos com ação adstringente e anti-diarréica. A fruta contém fitoesteróis com ação redutora do colesterol, ácidos graxos essenciais, proteínas (25%), saponinas, com ação regenerativa da cartilagem e vitaminas A, B1 e B2.

Principais propriedades

A fruta é indicada para o tratamento do colesterol. Também é utilizado externamente como tranquilizante, cicatrizando a pele e estimulando o crescimento do cabelo. As folhas e a casca estimulam a menstruação, tratam a diarréia e a flatulência. É também um tratamento tradicional para cistos nos rins, ácido úrico elevado e é usado para combater a tosse.

Outras propriedades

Um óleo é extraído de sua semente que pode ser aplicado sobre os cabelos para melhorar sua força e crescimento. A polpa da fruta é um bom alimento para que os bebês iniciem alimentos sólidos.

Administração

Utilize a fruta, o abacate de pêra, as folhas e a casca. Na fruta, é utilizado batido como recheio. Rico em nutrientes e gorduras saudáveis, é considerado um alimento dietético, embora muito calórico. É uma boa fonte de vitaminas B1, B2, B3, B5, C, E e K.

Precauções

As folhas e a casca não podem ser usadas durante a gravidez.

Remédio caseiro para o tratamento do colesterol

Corte um abacate pela metade e remova a semente. Esprema o suco de meio limão na área onde estava a semente e armazene-o no refrigerador durante a noite. No dia seguinte, em jejum, comer a parte da polpa que estava em contato com o suco com uma colher, e beber o suco. Acrescente mais suco de limão na polpa que restou, e repita diariamente até que não reste polpa. Nesse momento, faça o mesmo procedimento na outra metade. Meça seu colesterol após comer três pedaços de abacate de pêra.