Fobias masculinas: de que têm medo os homens mais corajosos?

Os homens não têm medo de nada. Eles não têm medo de ratos, celulite ou assédio sexual. No entanto, os homens têm seus medos secretos, aqueles que preferem guardar para si mesmos. As mulheres só podem especular sobre essas fobias.

"Muito tem sido escrito sobre o tema do orgasmo feminino. Ainda assim, ninguém pode explicar claramente do que se trata".

Nataly é o primeiro link que você mais provavelmente encontrará na Internet se digitar "fobias sexuais masculinas" em seu mecanismo de busca em russo. As senhoras que acessam o site parecem estar cientes de apenas um medo específico dos homens. Portanto, ousamos nos referir a ele como fobia hipotética.

Fobia hipotética

A impotência sexual é mais do que uma doença. Um homem impotente é despojado de seu direito de fazer parte das criaturas superiores, o macho de uma espécie.

Muitos homens acabaram severamente deprimidos pelo medo da impotência sexual. Ao longo da história humana, milhões de noivos em uma noite de núpcias estariam à beira de desmaiar devido à súbita realização da responsabilidade relacionada ao medo de "disparar mal". O fracasso em alcançar um resultado desejado entre os lençóis resultaria em um suspiro de desespero ouvido em todo o lugar: "Meu Deus! Há algo de errado comigo? Talvez ela simplesmente não goste da maneira como eu faço isso com ela... Como vou viver minha vida depois disso? E se o maldito problema nunca mais desaparecer?"

Os funcionários do Ministério da Saúde contribuíram para a propaganda do grande e poderoso medo. Cartazes e folhetos de campanha de propaganda para a prevenção do alcoolismo e do vício em drogas sempre mencionaram os riscos da impotência sexual. A terrível fera era onipresente. Você podia vê-la enquanto olhava a popular revista Health da era soviética, em numerosos livros e resenhas científicas ou pseudocientíficas. A mensagem era: Comporte-se ou não se levantará.

O termo "impotente" tornou-se uma das maldições mais comuns. Na verdade, os homens impotentes se sentiam como se tivessem sido os leprosos, sendo a falta de um sino de alerta a única diferença.

A deplorável situação só melhorou quando os médicos e farmacêuticos abordaram esta questão altamente sensível após vencer a guerra contra a peste, o antraz e a febre aftosa. Diversos medicamentos de venda livre, incluindo Viagra e prostaglandinas sintéticas, tornaram-se amplamente disponíveis. Atualmente, a impotência sexual é referida como uma disfunção erétil. A impotência sexual não é mais uma grande fobia masculina, é uma condição médica, que pode e deve ser tratada.

O medo hipnotizado está gradualmente se tornando história. Em breve será completamente superado à medida que a indústria farmacêutica fizer mais progressos no desenvolvimento de novos medicamentos eficazes.

O medo comercialmente lucrativo

É um medo de desempenho insuficiente, de não estar à altura do padrão. Até os anos 60, os homens estavam muito ocupados para se concentrar em trivialidades como o comprimento do pênis ou a duração das relações sexuais.

Os homens estavam ocupados juntando-se a organizações políticas extremistas como o CPSU ou NSDAP, os homens tinham outras coisas importantes a fazer - como matar uns aos outros em numerosas guerras e conflitos armados. O partido de veado mundial acabou de repente quando a Grande Revolução Sexual Mundial chegou a espalhar-se por toda a vizinhança.

As estrelas do cinema pornô sobre diretores de cocaína e alcoólatras fizeram alguns filmes de pele com incríveis maratonas sexuais e genitais masculinos de proporções gigantescas. O homem na rua simplesmente se soltou enquanto assistia ao banquete de carne na tela de um cinema adulto.

Alguns homens passaram anos tentando imitar seus garanhões favoritos, mas em vão. Podemos listar vários lembretes desses anos fúteis: um sentimento de inferioridade, bombas de vácuo para aumentar o pênis, pesos variados que podem ser fixados ao pênis para os mesmos propósitos, e milhares de técnicas que supostamente permitem fazer amor "durante todo o dia e toda a noite".

O medo arquetípico

O medo da castração foi inventado por Sigmund Freud na virada do século 20. As pessoas na Áustria e na Alemanha eram bastante bárbaras e ignorantes na época. Eles ficaram impressionados quando lidavam com os médicos, e falavam abertamente de todos os seus medos, que mais tarde seriam rotulados como subconscientes. Metade da população masculina nunca duvidou que as mulheres eram submetidas à castração na infância, enquanto a outra metade acreditava que os dentatos vaginais realmente existiam. E todos eles estavam confiantes de que as mulheres se vingavam ao urinar no pênis por meio da vagina.

Foram necessárias duas guerras mundiais para reduzir significativamente a porcentagem de ignorantes.

Hoje em dia, o medo da castração transformou-se em um medo bastante racional. Tem a ver com uma rara possibilidade de deixar sua namorada tão irritada que ela pode morder sua salsicha ou cortá-la com uma faca. Infelizmente, acidentes deste tipo acontecem às vezes e parecem dar origem a mais especulações e rumores do que aqueles que envolvem uma garota que enfia uma faca de cozinha na barriga do seu acompanhante.

Medo prático

E se uma mulher imprudente quebrar e danificar o pênis erecto de seu parceiro durante o sexo?

Todos já ouviram algumas coisas sobre a fratura de um pênis, mas ninguém está ciente de nenhum detalhe, exceto os urologistas. Na verdade, trata-se de uma condição médica muito rara. No entanto, o homem gostaria de estar do lado seguro e, portanto, quer que sua parceira cuide de seu pênis (especialmente durante uma ereção) com o máximo cuidado, como se fosse um precioso vaso de porcelana.

Medo homofóbico

Nos anos 50, há rumores de que o Dr. Quinsy realizou uma pesquisa de opinião entre os homens residentes nos Estados Unidos. Os resultados da pesquisa mostraram que 50% dos homens tinham tendências homossexuais. "Oops!" gaseou os homens heterossexuais americanos. Mais tarde, em virtude de alguma ação mística, os números subiram para 70%-80%. "Santo Deus!" suspirou os homens heterossexuais americanos e começaram a dimensionar-se uns aos outros de forma apreensiva.

Então alguém realizou um estudo no qual homens homofóbicos assistiram filmes pornográficos gays. Bem, os homofóbicos tiveram uma ereção robusta durante a exibição. Seguindo os resultados do estudo, todos ficaram em silêncio, todos ficaram assustados.

Deus nos proíbe de mostrar uma exibição de ternura em público, por exemplo, abraços ou beijos (lembra-se dos filmes da era soviética?), ou dar uma olhada aleatória em alguém enquanto estava no banheiro dos homens.

"Tornar-se bicha é a pior coisa que pode acontecer comigo", como Sergei Shnurov coloca em uma de suas canções. O desfile do orgulho gay abortado em Moscou nos lembra que o grau de paranóia ainda é muito alto.

O medo civilizado

O acima exposto criou raízes depois que ficou claro que as mulheres também gostavam de ter relações sexuais - as feministas são novamente as suspeitas habituais no caso. O medo cresceu e se tornou uma fobia total após a descoberta do fenômeno misterioso do orgasmo feminino em meados do século XX. Muito tem sido escrito sobre o assunto. Ainda assim, ninguém pode explicar claramente do que se trata.

Os homens começaram a se sentir bastante nervosos quando perceberam que seus parceiros também podiam experimentar algo durante um ato de conhecimento carnal. Desde aquele dia, os homens têm feito às mulheres perguntas bobas como "Querida, você gostou? Você veio?". E os homens têm, sem dúvida, medo de uma resposta que eles possam obter.

Medo elevado

É simplesmente um medo da mulher. Este tipo de fobia é mais proeminente entre os muçulmanos. Segundo as doutrinas islâmicas, a mulher é um vaso do mal, uma criança do vício, uma criatura cobiçosa que distrai um homem honrado de seus pensamentos piedosos. A descrição diz tudo.