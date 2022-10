Hálito fedorento causado por 40.000 bactérias que vivem na língua humana

Existem cerca de 40.000 bactérias na boca de um ser humano. Nem todas elas são boas para sua saúde. As bactérias nocivas se escondem entre os dentes e se agarram às gengivas. A maioria dos bandidos tem uma bola bem na superfície da língua porque o local é grande, quente e tem muita comida.

A superfície da língua é coberta com pequenas saliências (papilas), que lhe dão uma aparência peluda. Há também inúmeros sulcos minúsculos que atravessam a superfície. É aí que as bactérias se amontoam em grande número. As bactérias se alimentam de restos e células mortas. Os microorganismos nocivos atacam os dentes e as gengivas e produzem um típico cheiro desagradável, gases podres que cheiram a ovos ou "boca de dragão". Os resultados de vários estudos mostram que os detritos orais na língua são a causa principal do mau hálito em 85% dos casos.

Concentre-se no cerne da questão: passe seu raspador de língua da raiz para a ponta da língua. Pensa-se que os animais se comportam durante o dia, já que a maioria deles é lavada pela saliva rica em ácidos e oxigênio. Mas as coisas ficam feias depois do anoitecer. O processo de decomposição se intensifica dramaticamente, já que a secreção de saliva cai 50 vezes durante a noite. É por isso que sua boca cheira como uma pocilga pela manhã.

Alguns médicos recomendam que você beba um copo de água logo após o despertar. Eles também aconselham que você dê uma olhada mais de perto em sua boca regularmente. Esses bastardos tendem a se multiplicar como loucos em pouco tempo. As bactérias nocivas são fáceis de ver a olho nu. Sua língua parece revestida, especialmente na raiz. As bactérias nunca se acumulam na parte da frente da língua, que está sempre em contato com o paladar.

É altamente recomendável escovar a língua depois de escovar os dentes. A limpeza da língua é necessária para a remoção de bactérias, muco e restos microscópicos. Seria ideal se você pudesse limpar sua língua pela manhã, à noite e de preferência após as refeições todos os dias. Bem, é mais fácil do que parece. Experimente.

Uma escova de dentes comum, de preferência macia, faria o truque. Aplique alguns movimentos circulares sobre a língua e desaloje os detritos varrendo-a. Não exerça muita pressão enquanto estiver com sua escova de dentes - os tecidos da língua são bastante vulneráveis. No início, você pode ter vontade de deixar cair seus biscoitos pelo lugar, especialmente se você for fumante. Mas é provável que seu sistema se acostume a escovar a língua mecanicamente em pouco tempo. Você pode começar gradualmente a usar pasta de dente para escovar a língua.

Alternativamente, você pode adquirir uma escova especial para a limpeza da língua. A forma da escova é mais arredondada e suas cerdas são curtas e macias. Muitas vezes ela vem com um tubo de gel antibacteriano, que deve ser usado como pasta de dente comum. Enxágüe a boca após escovar a língua. Evite comer por 10 minutos para que o ambiente da cavidade bucal possa ser mantido intacto.

Uma colher especial para limpeza da língua é igualmente eficaz. Ela pode ser adquirida em uma drogaria. Uma colher de chá comum é outra opção. O raspado deve ser feito de forma regular, da raiz até a ponta da língua.

As seguintes infusões de bagas e ervas são boas para enxaguar a boca após uma sessão de limpeza da língua: framboesa, banana, urtiga e dente-de-leão. Você também pode usar repolho recém espremido, cenoura e sucos de limão destilados com água.