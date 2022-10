A decisão rápida de parar de fumar é três vezes mais eficaz do que planejá-la

Hoje há muitas pessoas que querem parar de fumar. Muitas delas pensam que isso é impossível. Eles pagam muito dinheiro e usam remédios muito caros, mas tudo é em vão. Muitos cientistas e pesquisadores têm se esforçado ao máximo para entender por que é tão difícil se livrar deste mau hábito.

No entanto, estudos recentes encontraram uma resposta muito simples para este problema. Os fumantes gostam de seu hábito porque ele estimula o fluxo de "sentir-se bem" com produtos químicos no cérebro, de acordo com um novo estudo envolvendo apenas um punhado de sujeitos de teste.

O sistema do cérebro afetado é o mesmo que é estimulado pela heroína e morfina.

O estudo é o primeiro a mostrar que o fumo afeta o sistema natural de substâncias químicas do cérebro chamadas opióides endógenos, que também ajudam a amenizar sensações dolorosas e a elevar as emoções positivas, disseram os pesquisadores em uma declaração hoje. O sistema inclui a liberação de endorfinas que produzem a tão procurada "alta de corredor".

Os participantes não fumaram durante 12 horas antes do teste. Depois fumaram dois cigarros que tiveram a nicotina removida deles, seguidos mais tarde por dois cigarros com nicotina.

Seus cérebros foram monitorados o tempo todo, e também lhes foi perguntado como se sentiam a cada passo.

"Parece que os fumantes têm um fluxo opióide alterado o tempo todo, quando comparado com os não-fumantes, e que fumar um cigarro altera ainda mais esse fluxo em 20 a 30% em regiões do cérebro importantes para as emoções e o desejo", disse David Scott, um estudante de pós-graduação do Programa de Neurociência da Universidade de Michigan. "Esta mudança no fluxo como visto em um exame cerebral correlacionado com mudanças na forma como os próprios fumantes relataram se sentir antes e depois de fumar".

O estudo envolveu apenas seis fumantes, porém, todos do sexo masculino na faixa dos 20 anos que disseram que normalmente sopram 14 cigarros por dia. Scott e seus colegas dizem que, apesar do pequeno número de participantes, eles ficaram surpresos com o grande efeito sobre os níveis de opiáceos. A pesquisa será ampliada para incluir mais participantes.

Mais estudos, sugerem os cientistas, podem revelar por que o hábito é tão difícil de ser batido.

"A interação do tabaco, e especialmente da nicotina, com a química cerebral é uma área fascinante que estamos apenas começando a entender, especialmente quando se trata de correlacionar a neuroquímica com o comportamento", disse o líder do estudo Jon-Kar Zubieta, um psiquiatra e neurocientista da universidade. "Assim como com as drogas 'duras' do abuso, como a heroína e a cocaína, os fenômenos do prazer, do vício, do aumento da tolerância e do apetite pelo tabaco estão firmemente enraizados na neuroquímica".

Entretanto, quando falamos de fumo, a maior questão aqui não é "Por que as pessoas fumam?" mas "Como parar de fumar?".

Pesquisas recentes descobrem que uma decisão rápida de parar de fumar cigarros é na verdade duas a três vezes mais eficaz do que planejar com antecedência para o grande dia.

Alguns fumantes querem parar de fumar, mas não têm motivação para isso. Outros tentaram e falharam. O truque, de acordo com Robert West of University College London, é deixar a motivação crescer e depois aproveitar o dia em que um gatilho para derrubar cigarros emerge de repente.

"Isso vai muito contra a sabedoria convencional no campo", disse West ao LiveScience.

Sua pesquisa é baseada em entrevistas com 1.900 fumantes e ex-fumantes na Inglaterra. Ele descobriu que metade das tentativas de parar de fumar não envolveu nenhum planejamento antecipado e que as tentativas não planejadas foram bem sucedidas por mais tempo do que as tentativas planejadas.

Cerca de 23% dos americanos fumam (o número é de 25% na Inglaterra) apesar do fato de que parar de fumar prolonga a expectativa de vida em até 10 anos.

Os ativadores efetivos para parar de fumar podem ser pequenos, na opinião do Ocidente, como estar apenas cansado e cansado de estar doente e cansado de fumar. Ou grandes, como a entrega por um médico de notícias de crescimento de células pré-cancerosas ou colesterol alto.

Muitos especialistas pensaram que a parada ocorre em etapas que começam pensando em parar, depois planejando uma tentativa de realmente tentar parar.

A pesquisa de West descobriu que as tentativas não planejadas de parar foram bem sucedidas mesmo após o ajuste para variáveis de estudo como idade, sexo e socioeconômico. Deixar de fumar não é um jogo de custo-benefício na mente dos fumantes, diz ele. "Depende de como as pessoas se sentem e isso é um jogo de bola totalmente diferente".

O trabalho de West sugere uma abordagem de ponto de inflexão nas campanhas antitabagismo. Ele diz que os trabalhadores da saúde pública deveriam aproveitar o desejo latente dos fumantes de parar de fumar, colocando a idéia de parar de fumar em suas mentes, elevando momentaneamente a tensão motivacional dos fumantes a um nível que possa superar sua resistência em parar de fumar e, em seguida, baixando as barreiras à ação - como ajudá-los a pensar: "Por que não parar de fumar?

West também encoraja o uso de adesivos de nicotina e outros tratamentos e conselhos para ajudar os desistentes a permanecer em remissão. Pesquisas recentes realizadas por Lawrence An da Universidade de Minnesota e do Centro Médico de Assuntos para Veteranos de Minneapolis mostram que os fumantes que recebem incentivo por meio de sessões de aconselhamento por telefone têm mais sucesso em parar de fumar do que aqueles que não o fazem.

A cirurgia também é um gatilho eficaz para parar de fumar, outras pesquisas mostram. De fato, a cirurgia é freqüentemente a melhor oportunidade para deixar de fumar de vez, de acordo com David Warner da Clínica Mayo.

Os médicos sabem há muito tempo que os não fumantes e os que deixaram de fumar recentemente se recuperam melhor da cirurgia do que os fumantes.

A análise de pesquisa da Warner também mostra que os pacientes que param de fumar antes da cirurgia têm melhor sucesso se retirando do cigarro.

"Para as pessoas que pensaram em parar de fumar, o momento de sua cirurgia é uma boa oportunidade para fazê-lo", disse Warner. A anestesia utilizada durante a cirurgia e a recuperação provavelmente ajuda na retirada da nicotina e outros desconfortos associados ao parar de fumar.

"Isto aumenta as chances de sucesso a longo prazo com a cessação do tabagismo", disse Warner.

Ainda não está claro se o hábito de chutar o cigarro está ao alcance de todos. Alguns fumantes tentam parar de fumar centenas de vezes e nunca conseguem por muito tempo.

"Entretanto, não podemos dizer se isso se deve ao fato de que as condições para parar não eram adequadas para eles", disse West, "e se sob circunstâncias diferentes eles poderiam ter tido sucesso".