O café possui qualidades extremamente nocivas, dizem os cientistas

Uma xícara de café por dia é supostamente suficiente para desenvolver a dependência do narcótico

O café, a bebida mais popular do planeta Terra, tem sido estudada e analisada em todo o mundo. Parece que cada país, que pode se gabar de ter um instituto científico, realiza regularmente trabalhos especiais de pesquisa sobre o café, suas qualidades e influência sobre os seres humanos. Parece que os pesquisadores de diferentes países estão obcecados com o desejo de olhar a fundo para esta bebida revigorante.

O café despertou um debate logo após ter sido descoberto. O debate ainda se prolonga. Uma opinião de especialista em café do Dr. Colombo na Universidade de Marselha em 1679 disse que "a bebida tem as partículas queimadas em grande quantidade, que são tão poderosas que podem destruir toda a linfa e secar os rins". As partículas também podem interromper o fornecimento de água do cérebro". De acordo com o cientista francês, os bebedores de café sofrerão invariavelmente de exaustão, paralisia e impotência.

Já se passaram mais de 300 anos desde que as conclusões acima foram tiradas. No entanto, no passado, os pesquisadores atuais continuam encontrando novas propriedades nocivas do café.

De acordo com Roland Griffiths do Instituto John Hopkins, uma xícara de café é suficiente para desenvolver a dependência narcótica. Ele cita os "desejos" da cafeína, por exemplo, dor de cabeça e dores musculares, fadiga, falta de concentração e náusea causada pela "abstinência" de cafeína na metade daqueles que bebem café regularmente. Em vista do exposto acima, o pesquisador sugere que o vício em café seja colocado na lista de doenças psiquiátricas e de abuso de drogas.

A cafeína, um ingrediente-chave da bebida, é um estimulante que pode causar uma elevação temporária da pressão sanguínea e uma pulsação mais rápida. É por isso que as pessoas com hipertensão e problemas cardíacos foram aconselhadas a se abster de beber café.

Os pesquisadores gregos do Hospital Henry Dunant em Atenas acreditam que uma xícara de café por dia pode aumentar o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Segundo eles, uma xícara de café levará a um forte aumento do teor de cafeína no sangue; endurece as paredes dos vasos, e aumenta a pressão arterial.

Os cardiologistas do Hospital Universitário de Zurique defendem a bebida favorita dos milhões. Eles afirmam que o café só pode aumentar a pressão arterial naqueles que o bebem em raras ocasiões. Os bebedores regulares de café não correm riscos se beberem outra ou duas xícaras.

Walter Vilette de Boston conduziu uma longa experiência para encontrar possíveis ligações entre a isquemia e o consumo de café. Durante 10 anos, o pesquisador monitorou o estado de saúde de 85.747 enfermeiros, de 1980 a 1990. Os resultados do experimento mostram que não há nenhuma ligação entre a isquemia e o café, não em pacientes do sexo feminino, pelo menos. Mesmo seis cafés por dia não resultariam em um risco maior da doença.

Abaixo estão alguns prós do café:

- o café é bom para a vesícula biliar ( reduz o risco de formação de cálculos biliares graças aos efeitos da cafeína sobre a bílis;

- o café facilita a vida dos asmáticos, faz surgir a broncodilatação ou um alargamento das passagens de ar;

- o café protege o fígado contra os efeitos nocivos do álcool e reduz o risco de câncer de fígado;

- o café aumenta a eficiência dos antibióticos;

- o café é um excelente antioxidante capaz de neutralizar os radicais livres de oxigênio que danificam as células. Portanto, o café pode reduzir a incidência de uma série de doenças graves.

