10 transtornos mentais mais interessantes e estranhos

A psiquiatria é uma das esferas mais difíceis e inexploradas da medicina. Um psiquiatra nunca pode saber ao certo o que está na mente de seu paciente. Há muitas doenças, desvios e desordens diferentes na psiquiatria. Aqui estão as mais interessantes:

1. Síndrome da mão alienígena (síndrome do Dr. Strangelove)

A síndrome da mão alienígena é um distúrbio neurológico no qual uma das mãos do doente parece assumir uma vida própria. Às vezes, o doente não estará consciente do que a mão está fazendo até que seja levada à sua atenção. As mãos alienígenas podem realizar atos complexos, como desfazer botões ou remover roupas.

2. Síndrome do sotaque estrangeiro

A síndrome faz com que as pessoas falem sua língua nativa como se tivessem sotaque estrangeiro; por exemplo, um falante nativo americano poderia falar com sotaque francês. Normalmente, ela segue um grave dano cerebral, tal como um derrame cerebral.

3. Síndrome de Capgras

A ilusão de Capgras ou síndrome de Capgras é um distúrbio raro no qual uma pessoa tem a crença ilusória de que um conhecido, geralmente um familiar próximo ou cônjuge, foi substituído por um impostor de aparência idêntica.

4. Medo do número 13 (Triskaidekaphobia)

Adolf Hitler era triskaidekaphobic. Um medo específico de sexta-feira 13 é chamado de paraskavedekatriaphobia ou friggatriskaidekaphobia. A tetrapobia é o medo do número 4 na China, Japão e Coréia.

5. Trabalhando demais (Bigorexia)

Bigorexia ou dismorfia muscular é um distúrbio no qual um indivíduo fica obcecado por não ser suficientemente musculoso. Às vezes referido como bigorexia ou anorexia nervosa inversa, é um caso muito específico de distúrbio dismórfico corporal (BDD).

A dismorfia muscular pode causar a dismorfia:

- Constantemente se verificam em um espelho

- Ficar angustiado se uma sessão de ginástica for perdida

- Tomar drogas potencialmente perigosas (por exemplo, esteróides anabolizantes)

- Negligenciar empregos/relações/família devido ao exercício

6. Coleta de livros demais (Bibliomania)

Bibliomania é um distúrbio obsessivo-compulsivo envolvendo a coleta de livros a ponto de prejudicar as relações sociais ou a saúde. A compra de vários exemplares do mesmo livro e edição e o acúmulo de livros além da possível capacidade de uso ou gozo são sintomas freqüentes de bibliomania.

7. Síndrome da cabeça explosiva

Faz com que o doente experimente ocasionalmente um ruído tremendamente alto como se viesse de dentro de sua própria cabeça, geralmente descrito como uma explosão ou um rugido. Isto geralmente ocorre dentro de uma ou duas horas após adormecer, mas não é o resultado de um sonho.

8. Trichotillomania

Trichotillomania é um distúrbio de controle de impulso caracterizado pela repetida vontade de arrancar cabelos do couro cabeludo, cílios, barba, pêlos do nariz, pêlos púbicos, sobrancelhas ou outros pêlos do corpo. Pode estar distantemente relacionado ao distúrbio obsessivo-compulsivo, com o qual compartilha tanto semelhanças quanto diferenças.

9. Medo do homem (Androfobia)

A androfobia é um medo anormal e persistente dos homens. Os que sofrem desta desordem sentem ansiedade mesmo que percebam que podem não enfrentar nenhuma ameaça real. A androfobia é uma das infinitas fobias possíveis, e como tal pode ser rastreada até um evento desencadeante específico, geralmente uma experiência traumática em uma idade precoce.

10. Fingir doenças para ganhar atenção (síndrome de Munchausen)

Na síndrome de Munchausen, o doente finge, exagera ou cria sintomas de doenças em si mesmo a fim de ganhar atenção, simpatia e conforto do pessoal médico. O papel do "paciente" é familiar e reconfortante, e preenche uma necessidade psicológica nas pessoas com a síndrome de Munchausen.