O amor por animais de estimação pode ser fatal

Está na moda manter animais exóticos como animais de estimação. Ao comprar tais animais, as pessoas nunca pensam que eles podem contrair todo tipo de doenças deles.

A gripe aviária na Rússia está quase terminando, mas ainda assim os epidemiologistas começaram a registrar surtos de outra doença perigosa, a tularemia. Enquanto a mosca aviária é uma doença excepcional das aves, a tularemia é a dos seres humanos. O que estes dois têm em comum é que ambos são transmitidos por animais. De acordo com o trabalho científico pró-reitor da Academia Estadual de Medicina Veterinária de Moscou, a gripe aviária Alexander Sidorchuk já é conhecida há muito tempo e já houve surtos na Rússia antes, mas desta vez ela sofreu uma mutação. Embora animais, aves e humanos tenham diferentes tipos de gripe, existe um certo perigo para os humanos devido a esta mutação.

As medidas para evitar que o vírus se espalhe ainda mais são realmente rigorosas. Pede-se aos caçadores não só que queimem as aves abatidas, mas também que as enterrem no subsolo. As pessoas são forçadas a exterminar as aves. No entanto, eles tentam ser astutos e fazer aves enlatadas a partir das aves abatidas. De acordo com Sidorchuk, é de vital importância evitar que o vírus se propague ainda mais. É por isso que é perigoso para um caçador trazer sua comida para casa, pois o vírus ainda continua a viver na ave abatida. Outra coisa se o caçador o cozinhar e o comer de uma só vez. Não é perigoso, pois ferver, fritar ou esterilizar mata o vírus.

A tularemia é transmitida por roedores, em particular ratos. Ela também pode ser capturada por insetos. É por isso que é importante exterminar roedores, mosquitos e moscas de boi. Os sintomas da doença incluem dores de cabeça, dores nos membros acompanhadas de febre, náuseas e insônias.

Na Primorie, a febre aftosa está se espalhando rapidamente. Ela pode cobrir uma área de 400 km por dia, sendo espalhada com o ar, poeira, pássaros, transporte, roupas e sapatos das pessoas. Houve vários casos de pessoas infectadas com a doença há cerca de um século, mas a partir da segunda metade do século 20 nenhum caso grave foi registrado.

Quando se trata da doença das vacas loucas, considera-se que a doença fatal de Creutzfeldt-Jacob é uma variedade da doença das vacas loucas para o Homo sapiens. Em ambos os casos, o cérebro se torna uma esponja. A doença das vacas loucas não é causada por um vírus, mas por um certo grupo de patógenos, os chamados priônios. É uma proteína pathogeniс do organismo animal e humano. O caso ainda não está muito bem estudado, mas é certo que a única maneira de adoecer é a partir da refeição rica em prions. A concentração deles na carne dos animais infectados não é perigosa para os humanos. Outra coisa é o cérebro dos animais infectados. Em outras palavras, somente comendo cérebros frescos do animal infectado, uma pessoa pode teoricamente contrair esta doença. No entanto, existe outro perigo. Como a proteína priônica é encontrada tanto em animais quanto em humanos, há o risco de que um dia esta barreira da espécie seja superada.

As doenças já mencionadas acima ainda não são perigosas para os seres humanos. Entretanto, há um grande grupo de mais de 200 doenças comuns a animais e seres humanos que representam um perigo real para as pessoas. A maioria delas são exóticas para os russos. Entretanto, há cerca de 30 viróticas, parasitárias e bacterianas que também são conhecidas na Rússia.

A mais comum delas é a raiva. Hoje em dia, há até mesmo casos fatais. Várias pessoas morreram recentemente de raiva em Moscou e em seus subúrbios. Na maioria das vezes, a raiva é transmitida por raposas. Mordidas por elas são ainda mais comuns do que as de cães ou gatos.



As pessoas também contraem tuberculose e leptospirose de animais. Esta última pode até ser capturada enquanto se nada se engolir um pouco de água contendo um patógeno. A intoxicação pode ser tão grave que uma pessoa pode morrer durante os próximos dias. Os casos graves são acompanhados de febre, dores musculares, hemorragias e icterícia.

Está muito na moda manter animais exóticos como animais de estimação. Está tão na moda que os papagaios não são mais considerados exóticos. Entretanto, é o papagaio que pode infectar uma pessoa com clamidiose e algumas doenças desconhecidas que não sabemos como curar. Roedores e macacos também podem ser perigosos. Algumas pessoas têm até mesmo crocodilos como animais de estimação. Estes podem transmitir a tuberculose. Deve-se ter cuidado ao comprar tais animais de estimação, pois muitos deles são vendidos ilegalmente. Deve-se ter sempre em mente que a reserva ou jardim zoológico é um lugar melhor para tais animais do que um apartamento.