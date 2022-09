Muitos problemas do dia surgem de um sono ruim durante a noite

Muitas de nós, basicamente mulheres, acreditamos que dormir antes da meia-noite, o chamado sono de beleza, é o melhor para o organismo humano.No inverno, quando os dias são curtos e sombrios, quando o entardecer é cedo e as noites são longas, mais pessoas sentem que dormiriam o dia inteiro. No entanto, muitas pessoas reclamam de um sono ruim no inverno. Mesmo quando se sentem absolutamente cansados e sonolentos, alguns de nós ainda enfrentamos sérios problemas com o adormecimento. Podemos sofrer de insônia ou ter um sono leve.

As recomendações dos sonâmbulos podem ajudar aqueles que já não gostam mais de um bom sono, especialmente no inverno.

Os médicos dizem que as pessoas nunca se acostumam a fazer barulho. Portanto, coloque sua cama na parte mais tranqüila do apartamento. A escuridão absoluta no quarto ajudará a adormecer melhor. Mesmo um raio de luz pode perturbar o sono, e isso significa que as cortinas do quarto devem ser não-transparentes.

A temperatura do ar favorável para dormir não deve ser superior a 20 graus centígrados. Entretanto, isto não significa que as pessoas devem estar com frio à noite quando a temperatura corporal cai em um grau centígrado. Embrulhe em um cobertor quente para se sentir confortável à noite em um quarto frio.

Nunca pense sobre problemas no escritório ou alguns outros problemas do dia quando estiver na cama, caso contrário, você nunca adormecerá. É melhor ler um livro tranquilo, certamente não histórias de detetives ou romances eróticos.

Refeições pesadas e substanciais antes de dormir, especialmente refeições ricas e picantes, café e álcool podem arruinar seus planos para desfrutar de uma boa noite de sono. Ao mesmo tempo, não é bom ir para a cama com o estômago vazio. Coma algumas frutas, um pequeno sanduíche ou um copo de leite morno com mel antes de ir para a cama.

Um banho quente com ervas ou sais especiais pode ajudar a adormecer mais rapidamente. Caminhar à noite também é bom para aqueles que têm problemas para adormecer. Correr antes de ir para a cama não permite que as pessoas relaxem e implica em sono ruim. É melhor aproveitar uma caminhada tranquila com seu cão, se você tiver um.

Se as recomendações acima não funcionarem, encontre uma cama melhor para seu quarto. Os especialistas afirmam que devemos trocar de cama uma vez em cada dez anos. Mesmo aqueles que dormem tranquilamente e bem à noite fazem pelo menos 23 movimentos durante a noite. Se você ainda tiver insônia, durma em outra cama porque roncar e ranger os dentes de alguém que dorme ao seu lado é realmente perturbador.

Há alguns mitos relativos ao sono que nem sempre são verdadeiros, no entanto. Acredita-se que as crianças devem dormir pelo menos 12 horas por dia. Na verdade, cada um de nós precisa de várias horas para ter uma boa noite de descanso. Normalmente, apenas crianças com menos de três anos dormem 12 horas por dia. Nove horas de sono serão suficientes para as crianças de dez anos.

Diz-se com freqüência que as pessoas mais velhas precisam dormir mais tempo. A maioria dos idosos dorme uma soneca à tarde, mas geralmente não dormem mais do que os outros.

Algumas pessoas têm a certeza de que as pessoas noturnas podem facilmente mudar para o amanhecer bem cedo. Mas mesmo que as pessoas consigam abandonar o hábito de ir dormir tarde da noite e acordar mais tarde na manhã seguinte, é pouco provável que sejam tão eficazes quanto sob seu regime regular. Foi provisoriamente provado que algumas pessoas acabam sendo particularmente eficientes à noite.

