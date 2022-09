Distúrbios do sono podem desenvolver a síndrome da fome noturna e levar à adiposidade

Os comprimidos para dormir só devem ser tomados quando o problema não puder ser resolvido com a ajuda de outros métodos

Hoje, muitas pessoas temem que a insônia e os problemas de sono impliquem em mais problemas, entre eles a adiposidade. Doutor em ciências médicas, o Professor Gennady Kovrov da Academia Médica Sechenov de Moscou afirma que não há conexão direta entre a insônia e a adiposidade.

De fato, os distúrbios do sono sempre indicam alguns problemas de saúde. Alguns de nós sofremos da síndrome da alimentação noturna e acordamos no meio da noite por causa da fome. Isto, em muitos casos, implica em adiposidade.

É fácil voltar a ter um peso normal no caso de tal alimentação noturna não ser regular. Se você acorda todas as noites e sente a necessidade de comer algo

imediatamente, isto é realmente um problema para seu peso e sua saúde. Fique na cama por algum tempo quando acordar da próxima vez, não vá imediatamente à geladeira e tente adormecer novamente. Ler ou ouvir a música calma pode ajudar a adormecer neste caso. Se a fome ainda for forte, tenha algumas frutas ou suco. E se estas recomendações não funcionarem, visite o endocrinologista ou neurologista. A fome noturna pode ser o resultado de úlcera ou de alguns problemas neurológicos.

Algumas pessoas têm problemas com o adormecimento. Especialistas dizem que a estimulação transcutânea do nervo elétrico pode ajudar as pessoas a resolver o problema. A estimulação elétrica dos terminais nervosos permite uma melhor produção de endorfinas e encefalinas. Estes hormônios são analgésicos naturais e conseqüentemente podem aliviar a dor, aliviar a tensão e acalmar as pessoas.

Este método de estimulação tem sido aplicado com sucesso no tratamento de doenças neurológicas já por um período bastante longo. Os pacientes que foram submetidos ao tratamento agora dormem melhor e adormecem facilmente. Deve ser mencionado que a estimulação dos terminais nervosos para combater o problema da insônia é perfeitamente bem-sucedida. Para se livrar da insônia, os pacientes devem se submeter a um tratamento constante de 10-14 dias.

Não é bom tomar comprimidos para dormir para se livrar de distúrbios do sono. É importante seguir a higiene do sono antes de tudo: areje o quarto antes de ir para a cama; certifique-se de que sua cama esteja confortável o suficiente; tente ficar calmo à noite, leia um livro ou ouça a música calma antes de ir para a cama. Lembre-se que você deve ir para a cama e acordar ao mesmo tempo. Isto certamente tornará o sono melhor.

Tome os comprimidos para dormir somente quando o problema não puder ser resolvido com outros métodos. Mesmo os comprimidos para dormir modernos não são perfeitos, pois tornam as pessoas dependentes de tais comprimidos e causam a sonolência durante o dia. Se você sofre de insônia regularmente e quer resolver os problemas com os soníferos, consulte primeiro um médico. É importante que os médicos possam prescrever medicamentos adequados para cada paciente em particular. Um curso seguro para tomar pílulas para dormir perfaz 10-15 dias, período dentro do qual os pacientes não se tornam dependentes dessas pílulas.

Há preparações e adições biológicas feitas de componentes herbais, valeriana e mãe-mãe em primeiro lugar, que são realmente eficazes para combater a insônia. Faz sentido fazer chá com essas ervas e tomá-lo duas vezes ao dia. Este chá de ervas não causará nenhum problema durante o dia como os comprimidos para dormir podem causar. Para tornar este tratamento mais eficaz, tome o chá de ervas dentro de pelo menos 1-2 meses.



Todo mundo sabe que o estresse estraga drasticamente o sono. Existem alguns remédios modernos que ajudam a superar o estresse e assim resolver o problema do sono. Estes medicamentos ajudam a relaxar antes de ir para a cama e ter uma boa noite. Mas alguns desses medicamentos podem causar sonolência durante o dia seguinte. É melhor não dirigir um carro no dia seguinte se você tomar tais comprimidos antes de ir para a cama. Para evitar acidentes de trânsito, os motoristas devem sempre ter um bom sono à noite. As estatísticas revelam que a maioria dos acidentes de trânsito ocorre por causa dos motoristas adormecidos.