As pessoas vivem ao lado de venenos mortais, desconhecendo-os em absoluto

As pessoas modernas percebem os venenos, plantas e animais tóxicos como algo que nunca podem ver em sua vida cotidiana

O início da primavera é uma alegria não só para as pessoas comuns, mas também para os especialistas em toxicologia. Segundo os médicos da toxicologia, o número de pacientes que sofrem de intoxicações severas diminui em maio, quando finalmente se torna quente na Rússia, após um inverno longo e frio. O problema das intoxicações alimentares é principalmente um problema das cidades. Assim que o tempo muda, os residentes das cidades deixam suas casas empoeiradas e vão para o campo, onde sempre há algo a fazer.

A intoxicação alimentar, no entanto, vem ocupando o terceiro lugar na Rússia na lista de causas letais há três anos consecutivos.

As pessoas modernas, que passam a maior parte de seu tempo no ambiente metropolitano, percebem venenos, antídotos, plantas e animais tóxicos como algo irreal, que nunca podem ver em sua vida cotidiana. No entanto, pode-se comprar venenos letais em lojas bastante civilizadas, em lojas da Internet e com a ajuda de classificados de jornais também.

De acordo com estimativas de especialistas, até 90.000 pessoas morrem a cada ano por causa de envenenamento agudo. Não há estatísticas exatas sobre o assunto; o mesmo se aplica à abordagem cuidadosa do problema. Além disso, 80% das pessoas, que morrem por envenenamento, não pedem nem mesmo ajuda médica.

A intoxicação alcoólica compreende a maioria desses incidentes, seguida do monóxido de carbono e do envenenamento por drogas. Resultados letais deste tipo podem ser facilmente evitados nos hospitais, se os pacientes pedirem ajuda em tempo hábil. Entretanto, especialistas dos centros toxicológicos dizem que muitas vezes eles também têm que lidar com incidentes de intoxicação sem esperança.

A ajuda toxicológica é classificada como um serviço médico muito caro. Ela requer departamentos de reanimação bem equipados, aparelhos de "rim artificial" e outros equipamentos de laboratório complicados. A terapia com antídotos tornou-se um problema sério na Rússia durante os últimos anos - o tratamento com antídotos. Eles costumavam ser produzidos e adquiridos na Rússia estritamente de acordo com as instruções do Ministério da Saúde. Várias empresas russas deixaram de fabricar antídotos depois de se tornarem economicamente independentes: é uma atividade bastante cara, cuja demanda é bastante instável.

A identificação de venenos cria outro problema a esse respeito. Os médicos precisam executar o processo com precisão e rapidez para salvar a vida de uma pessoa, mas eles precisam de equipamentos caros para isso. A indústria médica russa fabrica tais equipamentos, mas apenas alguns poucos centros toxicológicos podem se dar ao luxo de comprar o aparelho.

Os especialistas têm muito pouca informação sobre a escala de envenenamentos químicos domésticos crônicos. As pessoas podem se envenenar com compostos de chumbo, pesticidas, fertilizantes e substâncias nocivas que são usados para a produção de materiais de construção e acabamento. Os médicos dizem que este problema é muito maior do que parece ser. A fadiga crônica, a indisposição da origem desconhecida e o desenvolvimento súbito de uma variedade de doenças podem se tornar apenas uma conseqüência de intoxicação, que as pessoas podem não notar de forma alguma.

A Rússia experimenta uma forte falta de centros toxicológicos. O estabelecimento de um novo centro toxicológico requer um investimento muito grande. É por isso que especialistas russos decidiram usar a experiência de outros grandes estados e desenvolver o sistema de centros consultivos. As pessoas podem chamar tais centros se acreditarem que sofreram um envenenamento.

As lojas domésticas russas podem freqüentemente vender mercadorias, que contêm venenos muito fortes. Os líquidos anticongelantes estão amplamente disponíveis nas lojas de automóveis da Rússia, por exemplo: o líquido contém álcool metílico venenoso. Este veneno é proibido na produção industrial nacional, embora os fabricantes ainda possam usá-lo e referir-se ao veneno com a ajuda de sinônimos pouco conhecidos.

Aqueles que desejam se despedir do vício alcoólico, também podem ser vítimas de auto-tratamento à base de ervas. As pessoas tomam hellebore e outras ervas, que na verdade são plantas muito venenosas, que os médicos de reputação duvidosa recomendam para quebrar o hábito de beber muito sem o conhecimento do viciado. As farmácias não-profissionais e os ambulantes podem vender medicamentos anti-verrugas, que virtualmente se revelam ser ácido sulfúrico. Há anos os pediatras russos têm se esforçado contra a produção de essência de vinagre: crianças pequenas freqüentemente tomam esse perigoso líquido para beber água. A curiosidade inocente das crianças leva a queimaduras internas brutais como resultado.