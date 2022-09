A segurança do consumo de cerveja

A cerveja não é tão inofensiva quanto se possa pensar

Doutora em Ciências Médicas, médica chefe do centro médico russo-americano de Recuperação em Moscou, Elena Sokolchik, fala sobre a moda de beber cerveja entre as mulheres.

Muita gente pensa que a cerveja não é vodka, por isso não pode trazer nenhum dano. É verdade?

Oficialmente, a cerveja não é chamada de bebida alcoólica, embora também não possa ser classificada como uma bebida sem álcool. A quantidade de álcool contida em uma garrafa de cerveja de 0,5 é igual a 50 gramas de vodka. Se uma mulher bebe mais de uma garrafa de cerveja por dia, é fácil calcular a quantidade de álcool que ela bebe. Também vale a pena mencionar que a cerveja sem álcool contém álcool de qualquer forma.

Por que você acha que as mulheres russas preferem cerveja agora?

Algumas mulheres gostam do sabor da cerveja - muitas vezes preferem uma certa marca ou um certo tipo de cerveja. É muito mais agradável beber cerveja do que vodka, por exemplo. Muita cerveja geralmente resulta em uma forte intoxicação alcoólica também. Além disso, a cerveja é engarrafada em latas, garrafas de vidro e de plástico: é confortável de beber de tais embalagens. Não há necessidade de se lidar com copos e lanches, pode-se comprar cerveja em qualquer quiosque ou loja de alimentos e é uma bebida barata de se comprar. Praticamente qualquer mulher e garota pode comprar uma garrafa de cerveja. A publicidade na televisão também desempenha um papel importante. Os anúncios comerciais dizem que beber cerveja é absolutamente normal, é atraente e combina com a moda. Como resultado, as mulheres não pensam em conseqüências quando compram uma garrafa ou uma lata de cerveja.

Algumas pessoas bebem tentando aliviar a si mesmas do estresse. As jovens bebem cerveja com seus amigos para fazer parte da empresa, para se sentirem mais relaxadas. A intoxicação alcoólica remove os complexos das pessoas, a cerveja ajuda as mulheres a se tornarem mais confiantes em si mesmas. Há mulheres que bebem cerveja para esquecer seus problemas, embora seja uma auto-enganação. Os problemas não desaparecem quando a intoxicação termina, eles se tornam ainda mais sérios do que antes, novos problemas relacionados ao álcool também podem aparecer.

O vício em cerveja pode afetar a saúde da mulher?

Geralmente leva a sérias mudanças no corpo humano. Se uma mulher que bebe cerveja não consome a dose habitual de cerveja, ela fica muito irritada. É difícil comunicar-se com tais mulheres: elas se tornam cada vez mais agressivas, normalmente estão com o espírito cada vez mais baixo, sofrendo de noites sem dormir. O etanol existe no corpo humano - é uma substância produzida permanentemente. Quando uma pessoa bebe cerveja, o etanol da cerveja é misturado com o etanol do corpo. Se o consumo de álcool se torna regular, o corpo deixa de produzir etanol e começa a pedi-lo do exterior. É por isso que uma mulher frequentemente tem um forte desejo de beber cerveja. Ela desenvolve dependência do álcool, o etanol excessivo perturba as funções corporais.

Se uma mulher experimenta tais problemas, se ela não quer pedir ajuda médica, o consumo adicional de cerveja desenvolve doenças graves que são muito difíceis de curar. A cerveja contém óleos fuselados que desenvolvem cirrose, o álcool afeta o ritmo cardíaco, diminui os leucócitos no sangue. Como resultado, o sistema imunológico se enfraquece. Mesmo as vitaminas serão inúteis neste caso, pois o álcool causa distúrbios digestivos - o organismo não assimila vitaminas e aminoácidos. Como regra, as mulheres que bebem adoecem com várias doenças oncológicas. Isto está longe de ser a lista completa das doenças causadas pelo álcool.

O álcool não se mistura com medicamentos: um tratamento médico não será eficiente se uma pessoa tomar pílulas e beber cerveja. Deve-se rejeitar vinho, cerveja, vodka e outras bebidas alcoólicas para o período de tratamento. Às vezes, um coquetel de remédios e cerveja pode trazer resultados muito ruins.

Como a cerveja afeta os problemas das mulheres?

Como qualquer outro álcool afeta. A cerveja perturba o trabalho das glândulas sexuais, as funções sexuais se tornam menos eficientes, ela auxilia no desenvolvimento da esterilidade. Se uma mulher está grávida, mas ainda bebe cerveja, é importante para ela lembrar que é responsável não apenas por sua própria saúde, mas também pela saúde de seu bebê. Se uma mulher bebe álcool durante a gravidez, a síndrome alcoólica começa a se desenvolver para seu filho. É desnecessário mencionar que ela não vai trazer bons resultados. Uma criança pode sofrer de doenças psicológicas, para não mencionar defeitos físicos congênitos. As mulheres grávidas não devem beber ou fumar.

O tabagismo está intimamente associado ao consumo de cerveja. As pessoas fumam mais cigarros do que de costume quando bebem álcool. Mesmo os não-fumantes podem desejar fumar um ou dois cigarros sob a influência do álcool. A nicotina é uma substância psicologicamente ativa, assim como as bebidas alcoólicas. Quando bebidas alcoólicas e nicotina são misturadas no corpo humano, as duas substâncias intensificam o efeito uma da outra, a intoxicação alcoólica se torna mais forte e uma pessoa quer fumar mais.

Como se pode perceber a linha perigosa entre o hábito inofensivo de beber um copo de cerveja e o

Deve-se ter cuidado com a ajuda médica também - não há necessidade de correr para um hospital ou ter uma consulta urgente com um médico. Uma mulher deve falar com seus amigos, seus familiares - provavelmente alguém já teve tal experiência antes e eles podem recomendar um bom médico ou um bom hospital. Se uma mulher decide ir a uma clínica particular, é necessário descobrir o máximo de informação possível sobre a instituição médica: há quanto tempo ela existe, as qualificações de seu pessoal, que ajuda real eles podem oferecer. Seria bom conversar também com os pacientes da clínica. Se tudo estiver bem, não se deve atrasar uma visita a um médico.

Então, as mulheres podem ou não beber cerveja?

Cada mulher deve encontrar uma resposta a esta pergunta. Todo ser humano é individual, ninguém sabe quanto álcool é necessário para ficar doente com o alcoolismo. Entretanto, se você cuida de sua saúde e gostaria de evitar problemas muito desagradáveis - fique longe do álcool.