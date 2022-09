Por que as pessoas idosas têm corações Kinder

Como já foi descoberto, os nervos das pessoas idosas são mais fortes e suas emoções são, em sua maioria, positivas

Quando as pessoas envelhecem, seu cérebro seleciona lembranças ruins e as joga fora. Os pesquisadores americanos pensam que esta é a razão pela qual as pessoas mais velhas tratam a vida de forma mais positiva.

Um grupo de pesquisa liderado pela doutora Susan Turk Charles da Universidade do Sul da Califórnia, Irvine, chegou à conclusão de que as pessoas idosas geralmente se lembram de fatos mais positivos de suas vidas, não negativos em comparação com as gerações mais jovens. Os resultados da pesquisa foram publicados na edição de junho da revista Experimental Psychology General.

Os pesquisadores dizem que esta limpeza da memória está ganhando força no decorrer do tempo, quando as pessoas envelhecem. Susan Turk Charles e seus colegas querem tentar compreender o papel da memória em um fenômeno recentemente descoberto. Como foi descoberto, os nervos das pessoas idosas são mais fortes e suas emoções são, em sua maioria, positivas.

Os pesquisadores dizem que os resultados de suas investigações provam a teoria da seletividade social e emocional que significa que as pessoas acumulam mais experiência e conhecimento com o tempo. Os cientistas enfatizam que as análises provisórias realizadas em parte do cérebro humano chamadas tonsilas cerebelares revelaram que as pessoas idosas tomam eventos negativos na vida muito mais facilmente; elas tentam ficar menos nervosas com os problemas.

Entretanto, nem todos os cientistas concordam com a opinião do grupo de pesquisa. Em particular, outros cientistas dizem que não é o cérebro que seleciona mais fatos positivos do que negativos; na verdade, eles dizem, as pessoas mais velhas respondem ligeiramente a esses fatores negativos do cotidiano e enfatizam que elas experimentaram muitas vezes dentro de uma vida. Esta é a razão pela qual os nervos das pessoas idosas são "fortes de ferro" como os chamamos. Além disso, os cientistas dizem que os hormônios têm menos efeito sobre as pessoas no período pós-climatérico, o que é um fator considerável que ajuda a aliviar um estresse.