IFFHS divulga ranking 2024: Flamengo e Botafogo brilham no top 10

A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) divulgou o ranking dos melhores clubes do mundo em 2024, com destaque para o Real Madrid, atual campeão da Champions League, no topo da lista. O Brasil também marca forte presença, com dois clubes no top 10: Botafogo, em 5º lugar, e Flamengo, em 8º.

Photo: Getty Images by Burak Akbulut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Реал Мадрид

Destaque brasileiro no top 10

O Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, foi o brasileiro mais bem colocado, ocupando a 5ª posição. O Flamengo, vencedor da Copa do Brasil, aparece na 8ª posição. Ambos os clubes consolidaram a força do futebol brasileiro no cenário global.

O Atlético-MG, campeão da Supercopa do Brasil e com ótima campanha na Libertadores, também garantiu uma boa colocação, em 13º lugar. São Paulo (29º) e Corinthians (30º) completam a presença brasileira no top 30, com o Palmeiras logo atrás, na 32ª posição.

Top 10 do ranking IFFHS 2024

Real Madrid (Espanha) Bayer Leverkusen (Alemanha) Atalanta (Itália) Liverpool (Inglaterra) Botafogo (Brasil) Manchester City (Inglaterra) Barcelona (Espanha) Flamengo (Brasil) Atlético de Madrid (Espanha) Borussia Dortmund (Alemanha)

Clubes brasileiros no ranking

Além dos cinco primeiros brasileiros no top 30, outros clubes da Série A também aparecem bem posicionados no ranking da IFFHS:

Cruzeiro - 42º

- 42º Fortaleza - 43º

- 43º Red Bull Bragantino - 46º

- 46º Internacional , Athletico-PR e Fluminense - 50º

, e - 50º Grêmio - 76º

- 76º Cuiabá - 125º

- 125º Vasco - 141º

- 141º Bahia - 170º

- 170º Juventude e Vitória - 200º

e - 200º Criciúma - 250º

- 250º Atlético-GO - 346º

Brasil em destaque no futebol mundial

O desempenho de clubes brasileiros em torneios internacionais e nacionais consolida o país como um dos principais protagonistas do futebol global. A IFFHS considerou todas as partidas disputadas ao longo de 2024, incluindo competições locais, continentais e intercontinentais.