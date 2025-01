NBA: Lakers e Clippers prometem clássico acirrado na Conferência Oeste

Neste domingo, os Los Angeles Lakers enfrentam o Los Angeles Clippers no primeiro duelo entre as equipes na temporada. O jogo acontecerá no Intuit Dome, às 23h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Prime Video. Com os dois times próximos na classificação da Conferência Oeste, separados por apenas meio jogo, o confronto promete ser um dos mais aguardados desta rodada da NBA.

Momentos recentes das equipes

Ambos os times vêm de vitórias contra o Brooklyn Nets, mas de maneiras bem diferentes. O Clippers registrou um triunfo histórico ao vencer por impressionantes 59 pontos, destacando sua força defensiva e ofensiva. Já o Lakers teve uma partida mais equilibrada, escapando com uma vitória por apenas 1 ponto, graças a um erro crucial no arremesso final de D’Angelo Russell.

Prováveis escalações

Lakers:

Anthony Davis (dúvida), LeBron James, Rui Hachimura, Austin Reaves, Max Christie.

Clippers:

Ivica Zubac (dúvida), Norman Powell, Derrick Jones Jr., James Harden, Kris Dunn.

Análise das equipes

Clippers: A defesa é a prioridade

Com uma sequência de três vitórias consecutivas, o Clippers chega embalado e reforçando sua identidade defensiva. Atualmente, eles possuem a segunda melhor defesa da NBA e limitaram seus adversários a menos de 89 pontos em suas últimas duas partidas. Além disso, o time tem uma excelente campanha em casa, com um recorde de 14-2.

No ataque, Norman Powell é um dos grandes destaques, com uma média de 23,7 pontos por jogo, enquanto James Harden tem contribuído com 23,7 pontos e 45,2% de aproveitamento nas bolas de três.

Lakers: Ataque precisa estar afinado

Para os Lakers, o desafio será superar a sólida defesa dos Clippers. Atuarão sob pressão para garantir contribuições consistentes de LeBron James, Anthony Davis (se disponível), Austin Reaves e Rui Hachimura. Especialmente no garrafão, a presença de Davis será fundamental para combater Ivica Zubac e ajudar nos rebotes.

Fatores que podem influenciar o resultado

Relatório de lesões

Lakers:

Prováveis: LeBron James (gerenciamento de lesão no pé esquerdo).

LeBron James (gerenciamento de lesão no pé esquerdo). Dúvidas: Anthony Davis (panturrilha direita), Jaxson Hayes (ombro direito).

Anthony Davis (panturrilha direita), Jaxson Hayes (ombro direito). Fora: Jalen Hood-Schifino (coxa esquerda), Jarred Vanderbilt (cirurgia no pé direito), Christian Wood (joelho esquerdo).

Clippers:

Dúvidas: Ivica Zubac (costas), Norman Powell (costas), James Harden (doença), Kris Dunn (joelho esquerdo).

Ivica Zubac (costas), Norman Powell (costas), James Harden (doença), Kris Dunn (joelho esquerdo). Fora: PJ Tucker (motivos pessoais).

Fator Intuit Dome

O Clippers, jogando em casa, terá a torcida a seu favor, o que pode servir como motivação extra. O Lakers, por sua vez, terá que enfrentar não apenas a força do rival, mas também o desafio de melhorar sua consistência defensiva, que tem sido um problema ao longo da temporada.

Histórico do confronto

Na última temporada, os Lakers levaram a melhor no confronto direto contra os Clippers, vencendo três dos quatro jogos. Este retrospecto recente aumenta ainda mais a expectativa dos torcedores para este primeiro capítulo do clássico em 2025.

Expectativa para o duelo

Com dois dos maiores times de Los Angeles se enfrentando, o jogo promete ser um espetáculo. A rivalidade acirrada, a luta por posições na Conferência Oeste e os desempenhos individuais de estrelas como LeBron James e James Harden fazem deste confronto um dos mais esperados da temporada.