Djokovic avança no Australian Open e enfrenta Alcaraz nas quartas

Novak Djokovic garantiu sua vaga nas quartas de final do Australian Open ao vencer o tcheco Jiri Lehecka por 3 sets a 0 neste domingo, em Melbourne. Agora, o sérvio terá pela frente um aguardado confronto contra Carlos Alcaraz, mas a noite não foi apenas de celebração. O comportamento do público e a reação do tenista após a partida roubaram parte da atenção.

Photo: commons.wikimedia.org by Carine06 from UK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новак Джокович Queen's Club 2018

Vitória sólida e polêmica em quadra

Após uma performance convincente que eliminou Lehecka sem grandes dificuldades, Djokovic surpreendeu ao recusar a tradicional entrevista pós-jogo em quadra. Ele fez apenas um breve discurso com o microfone nas mãos e deixou o local sob vaias da torcida australiana.

Mesmo assim, o tenista parou para dar autógrafos aos fãs, mas não retornou ao centro da quadra para a entrevista.

No terceiro set, a partida sofreu duas interrupções devido a gritos vindos da arquibancada enquanto Djokovic se preparava para sacar. Pela transmissão televisiva, não foi possível identificar exatamente o que foi dito ao sérvio nesses momentos, mas a situação pareceu incomodá-lo.

Rivalidade crescente com Alcaraz

O próximo adversário de Djokovic será Carlos Alcaraz, em um duelo muito aguardado pelas quartas de final. Este será o oitavo encontro entre os dois jogadores. Até agora, Djokovic lidera o confronto direto com 4 vitórias, enquanto Alcaraz venceu 3 partidas. No entanto, nos torneios de Grand Slam, a vantagem é do espanhol: 2 a 1.

Alcaraz venceu Djokovic em duas finais de Wimbledon (2023 e 2024), enquanto o sérvio saiu vitorioso na semifinal de Roland Garros em 2023. O histórico recente aumenta ainda mais a expectativa para este embate, considerado um dos maiores atrativos do torneio.

Djokovic e o público: relação complicada

O episódio deste domingo é mais um capítulo da relação, por vezes tensa, de Djokovic com o público de Melbourne. Apesar de suas conquistas históricas no Australian Open, o sérvio frequentemente enfrenta críticas e reações mistas da torcida local.

Além disso, a decisão de evitar a entrevista pós-jogo pode ser vista como um reflexo do incômodo com a situação durante a partida. Esse clima tenso pode influenciar a preparação psicológica de Djokovic para o confronto contra Alcaraz.

O que esperar do próximo duelo?

Djokovic e Alcaraz são conhecidos por suas habilidades excepcionais e pela rivalidade crescente. Enquanto o sérvio busca ampliar seu domínio histórico e conquistar mais um Grand Slam, o jovem espanhol tentará consolidar seu lugar como um dos grandes nomes da nova geração.

A partida promete ser equilibrada, com ambos os jogadores em excelente forma física. O público de Melbourne certamente estará atento, e o confronto poderá marcar um dos momentos mais memoráveis do torneio.