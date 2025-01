Palmeiras entra com força máxima contra a Portuguesa no Paulistão

Na noite desta quarta-feira (15), o Palmeiras, atual tricampeão do Campeonato Paulista, enfrenta a Portuguesa em partida transmitida pela RECORD. O Verdão chega com força total, apostando em seus destaques para garantir uma estreia de sucesso.

Photo: fcbarcelonanoticias. com is licensed under public domain Эстеван

O jovem atacante Estevão é o grande nome do time. Após marcar 13 gols no Campeonato Brasileiro de 2024, o jogador segue em ascensão e promete ser decisivo nesta temporada. Além disso, os torcedores aguardam com ansiedade a estreia do reforço uruguaio Facundo Torres, que promete agregar ainda mais qualidade ao elenco.

Com uma combinação de experiência e juventude, o Palmeiras espera iniciar sua campanha no Paulistão de forma vitoriosa e continuar a construção de seu legado como uma das equipes mais fortes do Brasil.