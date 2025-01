Neymar perto de deixar o Al Hilal: retorno ao Brasil é possibilidade real

Saída iminente O futuro de Neymar no Al Hilal nunca esteve tão incerto. O contrato do craque brasileiro com o clube saudita pode ser rescindido dentro de uma semana, mesmo com 80 milhões de euros ainda a serem pagos pelos próximos seis meses. Em conversas com pessoas próximas, Neymar já admitiu que não pretende jogar mais pelo clube.

Photo: commons.wikimedia.org by Dudek1337, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Neymar (16245492137)

Novos horizontes Paralelamente, Neymar está em contato com clubes interessados em sua contratação. Quatro equipes dos Estados Unidos, incluindo o Inter Miami, onde jogam Lionel Messi e Luis Suárez, já demonstraram interesse. Esse possível destino abriria a oportunidade de reconstituir o famoso trio MSN, que fez história no Barcelona.

Volta ao Santos No entanto, o retorno ao Brasil também está no radar do jogador, com destaque para o Santos, onde começou sua carreira. As conversas entre Neymar, seu pai e o presidente Marcelo Teixeira sobre um possível investimento no clube já aconteceram no passado, reforçando os laços com o time da Vila Belmiro.

Neste momento, enquanto se recupera de uma lesão muscular, Neymar considera o Santos um local ideal para retomar sua forma física e técnica, podendo permanecer no clube pelo menos até o meio do próximo ano.

Frustração na Arábia Saudita Apesar de receber um salário impressionante de 160 milhões de euros por ano, o desempenho de Neymar no Al Hilal não correspondeu às expectativas. Com apenas sete jogos disputados, um gol e duas assistências, sua passagem pelo clube saudita está longe de ser memorável.

Esclarecimentos

