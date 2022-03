Abramovich vai substituir o Chelsea por um clube russo

A Grã-Bretanha congelou os ativos do oligarca russo sancionado Roman Abramovich, incluindo um portfólio imobiliário multimilionário e o clube de futebol Chelsea. De fato, isso significa a proibição da venda de um clube esportivo de propriedade de um empresário da Rússia. Ao mesmo tempo, os jogadores podem participar de torneios com segurança.



No total, sete "oligarcas russos" estavam sob as sanções de Sua Majestade, um dos quais acabou sendo Roman Abramovich. Entre outros:

Oleg Deripaska, fundador da Rusal;

Andrey Kostin, chefe do Banco VTB;

Dmitry Lebedev, Presidente do Conselho de Administração do Rossiya Bank;

Alexey Miller, chefe da Gazprom;

Igor Sechin, chefe da Rosneft;

Nikolai Tokarev, chefe da Transneft.



De acordo com o The Times, Abramovich está oficialmente proibido de viajar para o Reino Unido e realizar transações financeiras com qualquer pessoa física ou jurídica no Reino Unido. O Chelsea receberá uma licença que permitirá que eles continuem suas "atividades de futebol" para que os jogos possam continuar. No entanto, o milionário não poderá vender seu clube.

No início de março, Abramovich entregou a gestão do clube de futebol Chelsea (terceiro lugar no Campeonato Inglês) aos curadores de uma fundação de caridade, colocando-o à venda. Foi relatado que a receita do clube londrino poderia ser de cerca de 4,8 bilhões de euros.

O governo do Reino Unido considerará um pedido de licença que permita a venda do clube de futebol Chelsea se um comprador sério for encontrado, disse um representante anônimo do Ministério da Cultura, Mídia e Esportes britânico à RIA Novosti.

"Há rumores, mas também há um segredo de advogado", disse o conhecido advogado Alexander Dobrovinsky no ar do programa "Há um tema!" na Match TV, insinuando que os olhos do oligarca estão agora na aquisição de um clube de futebol russo.