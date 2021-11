Jornalista americano chamou Anna Shcherbakova de "velha cansada"

Segundo o jornalista e especialista em patinação artística dos EUA David Fox, a patinadora artística russa Anna Shcherbakova lembrava-lhe "uma velha no gelo".

Tal comparação veio à mente do jornalista durante a locação do programa de curta duração de Shcherbakova no Grande Prêmio da Itália. Fox, de acordo com ele, durante esta locação foi capaz de discernir todas as fraquezas do patinador artístico russo.

Durante a aula de patinação, o especialista deu a Anna Shcherbakova as seguintes características:

"Eu sempre soube que Shcherbakova não é tão bem dotada fisicamente quanto Kostornaya. Eu sabia que ela não pode se gabar de ter habilidades especiais na patinação. Mas ela tem uma vontade de ferro e uma sede de vencer. Ela fará de tudo para contornar seus rivais. Talvez ela e parecia uma velha cansada em um programa curto. Mas ela voltou para um programa gratuito. "

Após a locação do programa de curta duração, Anna Shcherbakova foi colocada no terceiro lugar intermediário. Mas por seu programa gratuito, a patinadora recebeu 165,05 pontos e 236,78 pontos finais, com os quais se tornou a vencedora do Grande Prêmio da Itália.